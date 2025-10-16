Юмористка из Украины, до сих пор развлекающая россиян, чуть не попала на тот свет

Рубрики
Российская актриса Клара Новикова, родившаяся в Украине, но давно живущая в России и поддерживающая политику Кремля, попала в новостные сведения из-за сообщений о проблемах со здоровьем.
Российские пропагандистские СМИ заявили, что артистке якобы понадобилась помощь врачей из-за резкого повышения АД. По их словам, медики предоставили Новиковой помощь на месте.
Впрочем, сама актриса вскоре опровергла эти слухи. Она заверила, что чувствует себя хорошо и продолжает работать.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская юмористка впервые высказалась о войне в Украине . Российская юмористка Клара Новикова, родившаяся в Киеве, но игнорирующая вторжение России в Украину, сделала заявление о войне.
Как передают российские пропагандистские ресурсы, артистка выразила готовность встретиться с детьми с временно оккупированных территорий Донбасса.
Также юмористка, родом из Киева, выступила в Москве и попала в скандал. Известная юмористка из РФ, родившаяся в Киеве, Клара Новикова впервые за долгий период выступила с сольным концертом в российской столице, после которого возник скандал. Юмористка не только озвучила шутки об Украине, но и иногда говорила по-украински. К тому же во время ее концерта на экране демонстрировались снимки киевских улиц и даже был сине-желтый флаг. Этим очень возмутились россияне. По их убеждению, бывшая украинка именно так поддерживает свою родину. Но, как выяснилось, Новикова совсем не думала о полномасштабном вторжении в Украину. Оправдываясь за украинское знамя, артистка объяснила, что "ничего не знала, ничего не видела".