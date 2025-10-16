logo

BTC/USD

108422

ETH/USD

3881.08

USD/UAH

41.64

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Юмористка из Украины, до сих пор развлекающая россиян, чуть не попала на тот свет
commentss НОВОСТИ Все новости

Юмористка из Украины, до сих пор развлекающая россиян, чуть не попала на тот свет

Клара Новикова уже прокомментировала ситуацию.

16 октября 2025, 23:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Российская актриса Клара Новикова, родившаяся в Украине, но давно живущая в России и поддерживающая политику Кремля, попала в новостные сведения из-за сообщений о проблемах со здоровьем.

Юмористка из Украины, до сих пор развлекающая россиян, чуть не попала на тот свет

Клара Новикова (фото из открытых источников)

Российские пропагандистские СМИ заявили, что артистке якобы понадобилась помощь врачей из-за резкого повышения АД. По их словам, медики предоставили Новиковой помощь на месте.

Впрочем, сама актриса вскоре опровергла эти слухи. Она заверила, что чувствует себя хорошо и продолжает работать.

"Меня столько раз уже хоронили и вывозили из дома для престарелых, что я ничему не удивляюсь. Всё нормально. В 14 часов репетиция, готовлюсь к гастролям. 20 октября — сольный концерт", — сказала Новикова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская юмористка впервые высказалась о войне в Украине . Российская юмористка Клара Новикова, родившаяся в Киеве, но игнорирующая вторжение России в Украину, сделала заявление о войне.

Как передают российские пропагандистские ресурсы, артистка выразила готовность встретиться с детьми с временно оккупированных территорий Донбасса.

"Я бы пришла к ним пообщаться, когда окажусь в Москве. Ничьи дети ни в чем не повинны. Они должны быть здоровыми и счастливыми. И взрослые ответственны за них", — сказала Новикова. Кроме этого, юморист пожелала жителям оккупированного Донбасса добра, радости и много подарков.

Также юмористка, родом из Киева, выступила в Москве и попала в скандал. Известная юмористка из РФ, родившаяся в Киеве, Клара Новикова впервые за долгий период выступила с сольным концертом в российской столице, после которого возник скандал. Юмористка не только озвучила шутки об Украине, но и иногда говорила по-украински. К тому же во время ее концерта на экране демонстрировались снимки киевских улиц и даже был сине-желтый флаг. Этим очень возмутились россияне. По их убеждению, бывшая украинка именно так поддерживает свою родину. Но, как выяснилось, Новикова совсем не думала о полномасштабном вторжении в Украину. Оправдываясь за украинское знамя, артистка объяснила, что "ничего не знала, ничего не видела".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/mash/

Новости

Все новости