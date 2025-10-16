logo_ukra

Гумористка з України, яка досі розважає росіян, ледь не потрапила на той світ
Гумористка з України, яка досі розважає росіян, ледь не потрапила на той світ

Клара Новікова вже прокоментувала ситуацію.

16 жовтня 2025, 23:55
 Російська акторка Клара Новікова, яка народилася в Україні, але давно живе в Росії та підтримує політику Кремля, потрапила в новинні зведення через повідомлення про проблеми зі здоров’ям.

Російські пропагандистські ЗМІ заявили, що артистці нібито знадобилася допомога лікарів через різке підвищення артеріального тиску. За їхніми словами, медики надали Новіковій допомогу на місці.

Втім, сама акторка невдовзі спростувала ці чутки. Вона запевнила, що почувається добре і продовжує працювати.

"Мене стільки разів уже “ховали” й “вивозили з будинку для престарілих”, що я нічому не дивуюся. Усе нормально. О 14-й годині репетиція, готуюся до гастролей. 20 жовтня — сольний концерт", — сказала Новікова.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська гумористка вперше висловилася про війну в Україні Російська гумористка Клара Новікова, яка народилася в Києві, але ігнорує вторгнення Росії в Україну, зробила заяву щодо війни.

Як передають російські пропагандистські ресурси, артистка висловила готовність зустрітися з дітьми з тимчасово окупованих територій Донбасу.

"Я б прийшла до них поспілкуватися, коли опинюся в Москві. Нічиї діти ні в чому не винні. Вони мають бути здоровими і щасливими. І дорослі відповідальні за них", — сказала Новікова. Окрім цього, гумористка побажала жителям окупованого Донбасу добра, радості та багато подарунків.

Також гумористка, яка родом з Києва, виступила в Москві і потрапила в скандал. Відома  гумористка з РФ, яка  народилась в  Києві, Клара Новікова вперше за довгий  період   виступила з сольним  концертом  в  російській столиці, після якого виник  скандал. Гумористка  не тільки  озвучила жарти  про Україну, але  й іноді  говорила  українською  мовою. До того ж  під час її  концерту на екрані демонстрували  знімки київських  вулиць  і навіть  був синьо-жовтий прапор.  Цим дуже обурились  росіяни.  За їх переконанням, колишня українка  саме так   підтримує свою  батьківщину. Але, як з'ясувалось,  Новікова зовсім не  думала про повномасштабне вторгнення  в Україні.   Виправдовуючись за український  прапор,  артистка пояснила,  що "нічого не знала, нічого не бачила".

 



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/mash/

