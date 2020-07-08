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Эксклюзив Юрий Горбунов рассказал, будет ли у них с Осадчей пышная свадьба

Юрий Горбунов признался, что они с Катериной планируют обвенчаться

сегодня, 20:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Юрий Горбунов рассказал, будет ли у них с Осадчей пышная свадьба

@gorbunovyuriy

Украинский телеведущий Юрий Горбунов в 2017 году женился на ведущей программы "Светская жизнь" Екатерине Осадчей. Пышного торжества у пары не было, потому что Катерина была на последнем месяце беременности. Но ведущий не исключал возможность проведение роскошной свадьбы в будущем. В эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" Юрий Горбунов рассказал, планируют ли они с Катериной устроить для себя большой праздник.

"Мы, наверное, не будем делать свадьбу, как таковую. Может, будет венчание и праздничный ужин. Но события в мире вносят свои коррективы. Поэтому в этом году свадьбы точно не будет", - отметил артист.

Также телеведущий рассказал, что они с супругой очень редко ссорятся и в основном из-за бытовых проблем, которые быстро забываются.

"Мы вместе работаем и живем в одном доме, поэтому долго не разговаривать или быть обиженными друг на друга нет никакого смысла. У нас у обоих характеры, которые быстро мирятся. Конечно, бывают какие-то недоразумения, как и в каждой семье. Но, как правило, они на бытовом уровне и просто забываются", - признался Горбунов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой совет украинский ведущий Юрий Горбунов хотел бы дать президенту Владимиру Зеленскому.


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