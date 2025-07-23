За день до смерти Оззи Осборн простился с фанатами: что написал

Умер Оззи Осборни – фронтмен Black Sabbath и один из самых влиятельных музыкантов 20 века. В канун своей смерти артист опубликовал символическое фото, которое теперь считают его прощанием с прошлым и фанатами.

Оззи Осборн. Фото: Reuters

22 июля стало известно о смерти Оззи Осборна. Музыкант скончался в возрасте 76 лет, как сообщила его семья "в окружении любви". В последние годы Осборн боролся с болезнью Паркинсона, которая значительно ухудшила его физическое состояние, в частности, он потерял способность самостоятельно передвигаться.

За день до смерти Оззи Осборн опубликовал сообщение в официальном аккаунте в Instagram. На черно-белом фото были изображены музыканты легендарной группы Black Sabbath: Тони Айомми, Гизер Батлер, Билл Уорд и сам Оззи Осборн. Сверху была надпись "Назад к началу", а внизу — "Последнее шоу".

Этот слоган ссылается на прощальный концерт группы, состоявшийся 5 июля 2025 на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме. Там родился Black Sabbath в 1960-х. Концерт стал чествованием не только истории хэви-металла, но и самого Осборна, стоявшего у истоков жанра и десятилетиями остававшегося его лицом.

Официальное заявление семьи было также обнародовано в Instagram в следующем сообщении.

"С невыразимой грустью мы должны сообщить, что наш любимый Оззи Осборн умер в это утро. Он был со своей семьей, окружен любовью. В это тяжелое время мы просим всех уважать частную жизнь нашей семьи", — говорится в заявлении.

Осборн начал свою карьеру в Black Sabbath в 1968 году, и именно с этой группой он записал такие хиты, как Paranoid, Iron Man и War Pigs. После выхода из группы в 1979-м он начал успешную сольную карьеру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о звездах, страдающих неизлечимой болезнью Паркинсона.

Также "Комментарии" писали, что Оззи Осборн предлагал убежище украинским беженцам в собственном доме.