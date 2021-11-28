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За его жизнь боролись 12 часов: скончался известный композитор

В России скончался известный музыкант и композитор, народный артист страны Александр Градский: что известно

сегодня, 13:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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В ночь на 28 ноября, на 73-м году жизни скончался известный российский музыкант и композитор Александр Градский. За его жизнь отчаянно боролись врачи последние 12 часов.

За его жизнь боролись 12 часов: скончался известный композитор

Александр Градский / Фото: YouTube

Печальную новость сообщил Telegram-канал 112. Артист умер в отделении реанимации, не приходя в сознание. В медицинское учреждение его госпитализировали еще в пятницу с подозрением на инсульт. 

В сентябре в СМИ ходили слухи, что композитор переболел коронавирусной инфекцией и из-за болезни его здоровье ухудшилось, в частности появились боли в ногах. Но Александр Градский не подтверждал эту информацию. 

Как сообщает издание Dni.ru, в прошлом месяце к артисту трижды приезжала "скорая" помощь. У него было низкое давление, но от госпитализации он отказывался и пользовался кислородным концентратом дома. 

Информацию о смерти Александра Градского подтвердили его соратники, поблагодарив за творчество, которое осталось навсегда в сердцах многих его поклонников.

Отметим, что Александр Градский считается одним из основоположников русского рока. Он написал музыку ко многим российским и советским фильмам: "В августе 44-го", "Перевал", "Камертон", "Легенда о старом маяке" и другим.

Напомним, 27 октября ушла из жизни бывшая чиновница и министр, которая руководила Министерством образования и науки Украины, Любомира Мандзий. Как сообщают СМИ, у покойной была тяжелая болезнь, якобы она имела онкологическое заболевание. У нее осталось двое сыновей и муж.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на 84-м году жизни умер экс-мэр Киева Александр Омельченко.

Читайте также, что умер народный артист Украины Аллин Власенко, дирижер оркестра Национальной оперы.


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