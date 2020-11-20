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"Забыла": известная телеведущая попала в курьезную ситуацию в прямом эфире (видео)

Ведущую подвели новые туфли и «коварный», ничего не скрывающий стол

сегодня, 21:03
Автор:

Любовь Блажко

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая насмешила своих поклонников курьезной ситуацией, которая произошла во время очередного прямого эфира. Так, она забыла надеть обувь, когда начался выпуск новостей. 

"Забыла": известная телеведущая попала в курьезную ситуацию в прямом эфире (видео)

Соломия Витвицкая. Фото: womanel.com

"Забыла и не надела. Новая студия, новые туфли, высокие каблуки. Женщины часто под столом снимают туфли с каблуками. Казусы в прямом эфире бывают часто, но не всегда заметны зрителям", — говорит об этой ситуации знаменитость.

Зрители смогли четко увидеть этот конфуз, когда сменился ракурс. Соломия сидела в студии с босыми ногами, но не растерялась в этот момент, а продолжала уверенно вести эфир. 

Позже она призналась, что о произошедшем ей написало множество людей. Но главное, что никто из них не высказывал своего негатива по поводу этой ситуации. Наоборот, люди писали ей в личные сообщения теплые слова поддержки, говоря, чтобы она не переживала по этому поводу. 

"Получила шквал ваших сообщений в директ от внимательных подписчиков! Спасибо за поддержку и понимание! Никакого хейта! Вы – мои крылья!", — поделилась Витвицкая. 

Также издание "Комментарии" расскажет, известная телеведущая уволилась с "1+1". 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CHzZzFAHJLP/
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