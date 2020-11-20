"Забыла": известная телеведущая попала в курьезную ситуацию в прямом эфире (видео)

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Любовь Блажко
Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая насмешила своих поклонников курьезной ситуацией, которая произошла во время очередного прямого эфира. Так, она забыла надеть обувь, когда начался выпуск новостей.
Соломия Витвицкая. Фото: womanel.com
Зрители смогли четко увидеть этот конфуз, когда сменился ракурс. Соломия сидела в студии с босыми ногами, но не растерялась в этот момент, а продолжала уверенно вести эфир.
Позже она призналась, что о произошедшем ей написало множество людей. Но главное, что никто из них не высказывал своего негатива по поводу этой ситуации. Наоборот, люди писали ей в личные сообщения теплые слова поддержки, говоря, чтобы она не переживала по этому поводу.
Также издание "Комментарии" расскажет, известная телеведущая уволилась с "1+1".
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