"Забыла": известная телеведущая попала в курьезную ситуацию в прямом эфире (видео)

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая насмешила своих поклонников курьезной ситуацией, которая произошла во время очередного прямого эфира. Так, она забыла надеть обувь, когда начался выпуск новостей.

Соломия Витвицкая. Фото: womanel.com

"Забыла и не надела. Новая студия, новые туфли, высокие каблуки. Женщины часто под столом снимают туфли с каблуками. Казусы в прямом эфире бывают часто, но не всегда заметны зрителям", — говорит об этой ситуации знаменитость.

Зрители смогли четко увидеть этот конфуз, когда сменился ракурс. Соломия сидела в студии с босыми ногами, но не растерялась в этот момент, а продолжала уверенно вести эфир.

Позже она призналась, что о произошедшем ей написало множество людей. Но главное, что никто из них не высказывал своего негатива по поводу этой ситуации. Наоборот, люди писали ей в личные сообщения теплые слова поддержки, говоря, чтобы она не переживала по этому поводу.

"Получила шквал ваших сообщений в директ от внимательных подписчиков! Спасибо за поддержку и понимание! Никакого хейта! Вы – мои крылья!", — поделилась Витвицкая.

Также издание "Комментарии" расскажет, известная телеведущая уволилась с "1+1".

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