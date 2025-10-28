Лев Лещенко (фото из открытых источников)

83-летний певец Лев Лещенко, радостно подпевающий режиму Кремля, отказался от масштабных сольных концертов и теперь выступает лишь на нескольких частных мероприятиях ежемесячно. Как сообщает Mash , народному артисту тяжело выступать из-за проблем со спиной и одышкой.

По данным источника, теперь Лещенко поет под фонограмму, ограничиваясь короткими выступлениями – не более 40 минут, примерно 10 песен. На большие сцены артист больше не выходит, ведь не может стоять на ногах и вынужден петь сидя. Сам певец признает: не хочет показывать публике "такую слабость".

Также известно, что за пределы Москвы Лещенко не уезжает, сосредоточившись на здоровье. В его райдере только вода, чай или кофе и легкие закуски. Гонорар певца составляет около 2,5 млн рублей , без охраны и дорогостоящего транспорта.

По словам близких, сегодня Лев Лещенко выходит на сцену не из-за денег, а по необходимости петь. Однако даже эти выступления приходится ограничивать – чрезмерная нагрузка может навредить голосу.

В комментарии пропагандистам РФ Лещенко подтвердил: "Да больших концертов больше не даю и не планирую".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец останавливает концертную деятельность . Известный в России исполнитель Сергей Лазарев, поддержавший нападение террориста Путина на нашу страну, заявил о том, что приостановит свои выступления.

Как сообщает пропагандистское издание Звездач в телеграмм, он принял решение взять небольшую паузу. "Я сейчас возьму небольшую паузу, просто чтобы отдохнуть. Я в таком состоянии не могу продолжать гастролировать", – рассказал он. Как утверждает Лазарев, его начало "колбасить" еще две недели назад.

"Пытаюсь ничего не ставить в праздничный день рождения месяц. Поэтому у меня сейчас тотальная пауза. Нужно перезагрузиться, чтобы войти в мой новый 41-й год", — пояснил певец.

