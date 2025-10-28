logo_ukra

Задихається та має проблеми зі спиною: відомий радянський співак зупинив концертну діяльність
commentss НОВИНИ Всі новини

Задихається та має проблеми зі спиною: відомий радянський співак зупинив концертну діяльність

Лев Лещенко вже не може співати вживу, то ж підспівує тільки під фанеру

28 жовтня 2025, 23:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

83-річний співак Лев Лещенко, який радісно підспівує режиму Кремля, відмовився від масштабних сольних концертів і тепер виступає лише на кількох приватних заходах щомісяця. Як повідомляє Mash, народному артисту важко виступати через проблеми зі спиною та задишку.

Задихається та має проблеми зі спиною: відомий радянський співак зупинив концертну діяльність

Лев Лещенко (фото з відкритих джерел)

За даними джерела, тепер Лещенко співає під фонограму, обмежуючись короткими виступами — не більше 40 хвилин, приблизно 10 пісень. На великі сцени артист більше не виходить, адже не може стояти на ногах і змушений співати сидячи. Сам співак визнає: не хоче показувати публіці "таку слабкість".

Також відомо, що за межі Москви Лещенко не виїжджає, зосередившись на здоров’ї. У його райдері — лише вода, чай або кава та легкі закуски. Гонорар співака становить близько 2,5 млн рублів, без охорони та дорогого транспорту.

За словами близьких, сьогодні Лев Лещенко виходить на сцену не через гроші, а з потреби співати. Однак навіть ці виступи доводиться обмежувати — надмірне навантаження може нашкодити голосу.

У коментарі пропагандистам РФ Лещенко підтвердив: "Так, великих концертів більше не даю і не планую".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський співак зупиняє концертну діяльність

 Як  інформує  пропагандистське  видання  Звездач в телеграм, він прийняв  рішення взяти невелику паузу. "Я зараз візьму невелику паузу, просто щоб відпочити. Я в такому стані не можу продовжувати гастролювати", -  розповів він. Як стверджує Лазарєв, його почало "ковбасити" ще два тижні тому.

"Намагаюся нічого не ставити у святковий, день народження місяць. Тому в мене зараз тотальна пауза. Потрібно перезавантажитися, щоб увійти в мій новий 41-й рік", — пояснив співак.
 



