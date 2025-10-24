Популярного российского телеведущего Юрия Николаева снова госпитализировали после резкого ухудшения состояния здоровья из-за обострения болезни легких.

Юрий Николаев (фото из открытых источников)

По данным пропагандистского телеграмм-канала Mash, 76-летний народный артист подхватил вирус, спровоцировавший проблемы с дыханием. У него обострились хронические легочные болезни — он начал задыхаться, падал во время ходьбы, едва говорил, жаловался на одышку, кашель, слабость и головокружение. Симптомы продолжались почти неделю, пока Николаев не вызвал скорую помощь.

После девяти дней лечения в больнице состояние телеведущего стабилизировали: он набрал вес, снова начал нормально ходить и дышать. Врачи запретили Николаеву курить, однако он не следует этой рекомендации и продолжает курить.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский журналист , осудивший нападение РФ, попал в реанимацию. Один из российских пропагандистских телеграмм-каналов сообщил о том, что в террористической РФ госпитализирован в одно из медицинских учреждений телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, осуждающий войну России в Украине.

Как сообщает телеграмм-канал Mash, известный телеведущий был госпитализирован в городе в Красногорске Московской области. Эту информацию журналистам подтвердил продюсер Кушанашвили. Ему поставили диагноз: асцит напряжен (скопление жидкости в животе). Теперь шоумен в реанимации, но в сознании.

"По нашей информации, Кушанашвили стало плохо несколько недель назад. Жаловался на вздутый живот, слабость и одышку. Сегодня вместе с близкими он сам доехал до медиков и сдал анализы. Затем его положили в больницу", — сообщают журналисты канала.

