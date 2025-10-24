logo_ukra

Задихається і падає: відомо російського ведучого екстрено госпіталізували
Задихається і падає: відомо російського ведучого екстрено госпіталізували

Юрій Ніколаєв знову опинився в лікарні, оскільки став падати і задихатися

24 жовтня 2025, 23:10
 Популярного російського телеведучого Юрія Ніколаєва знову госпіталізували після різкого погіршення стану здоров’я через загострення хвороби легенів.

Задихається і падає: відомо російського ведучого екстрено госпіталізували

Юрій Ніколаєв (фото з відкритих джерел)

За даними пропагандистського телеграм-каналу Mash, 76-річний народний артист підхопив вірус, який спровокував проблеми з диханням. У нього загострилися хронічні легеневі недуги — він почав задихатися, падав під час ходьби, ледве говорив, скаржився на задишку, кашель, слабкість і запаморочення. Симптоми тривали майже тиждень, поки Ніколаєв не викликав швидку допомогу.

Після дев’яти днів лікування в лікарні стан телеведучого стабілізували: він набрав вагу, знову почав нормально ходити та дихати. Лікарі заборонили Ніколаєву курити, однак він не дотримується цієї рекомендації і продовжує палити.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський журналіст, який засудив напад РФ, потрапив до реанімації. Один з російських пропагандистських телеграм-каналів   повідомив про те, що в терористичній РФ госпіталізований в один з медичних закладів  телеведучий і журналіст Отар Кушанашвілі, що  засуджує  війну  Росії в Україні.

Як  інформує телеграм- канал Mash,  відомий телеведучий був госпіталізований в місті в Красногорську Московської області. Цю інформацію  журналістам підтвердив  продюсер Кушанашвілі. Йому поставили діагноз: асцит напружений (скупчення рідини в животі).  Тепер шоумен у реанімації, проте при свідомості.

"За нашою інформацією, Кушанашвілі стало погано кілька тижнів тому. Скаржився на здутий живіт, слабкість і задишку. Сьогодні разом із близькими він сам доїхав до медиків і здав аналізи. Потім його поклали в лікарню", -  повідомляють журналісти  каналу.

 



