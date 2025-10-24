Задихається і падає: відомо російського ведучого екстрено госпіталізували

Популярного російського телеведучого Юрія Ніколаєва знову госпіталізували після різкого погіршення стану здоров’я через загострення хвороби легенів.

За даними пропагандистського телеграм-каналу Mash, 76-річний народний артист підхопив вірус, який спровокував проблеми з диханням. У нього загострилися хронічні легеневі недуги — він почав задихатися, падав під час ходьби, ледве говорив, скаржився на задишку, кашель, слабкість і запаморочення. Симптоми тривали майже тиждень, поки Ніколаєв не викликав швидку допомогу.

Після дев’яти днів лікування в лікарні стан телеведучого стабілізували: він набрав вагу, знову почав нормально ходити та дихати. Лікарі заборонили Ніколаєву курити, однак він не дотримується цієї рекомендації і продовжує палити.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський журналіст, який засудив напад РФ, потрапив до реанімації. Один з російських пропагандистських телеграм-каналів повідомив про те, що в терористичній РФ госпіталізований в один з медичних закладів телеведучий і журналіст Отар Кушанашвілі, що засуджує війну Росії в Україні.

Як інформує телеграм- канал Mash, відомий телеведучий був госпіталізований в місті в Красногорську Московської області. Цю інформацію журналістам підтвердив продюсер Кушанашвілі. Йому поставили діагноз: асцит напружений (скупчення рідини в животі). Тепер шоумен у реанімації, проте при свідомості.

"За нашою інформацією, Кушанашвілі стало погано кілька тижнів тому. Скаржився на здутий живіт, слабкість і задишку. Сьогодні разом із близькими він сам доїхав до медиків і здав аналізи. Потім його поклали в лікарню", - повідомляють журналісти каналу.

