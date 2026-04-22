"Захотелось в армию": Джозефина Джексон поддержала украинских военных (ФОТО)

Украинская модель и порноактриса Джозефина Джексон опубликовала серию фото и видео в поддержку 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия". Публикации быстро разошлись соцсетями и вызвали оживленное обсуждение среди пользователей.

Джозефина Джексон поддержала НГУ "Хартия". Фото: instagram/ta.sama.actorka/

На фото Джозефина Джексон позирует в спортивной одежде цвета хаки с названием подразделения. На топе и лосинах в которые наряжена порноактриса размещена надпись "Хартия".

В коротком видео украинская порноактриса бежит по пляжу в том же образе, демонстрируя атрибутику военного формирования.

В комментариях украинцы оценили коллаборацию между Джозефиной Джексон и украинскими военными. Сообщение с фотографиями собрало положительные отзывы пользователей, поддержавших привлечение внимания к подразделу: "Вот она, идеальная реклама НГУ"; "Новый посол Хартии. А Жадан в курсе"; "Сразу захотелось в Хартию, в нормальном смысле, правильная рекламация и колоба крутая, молодцы"; "А старшина сказал нет нового комплекта летней формы для пляжа"; "Сильная позиция".

Однако часть пользователей отнеслись к кампании с украинской порноактрисой критически, заявив о неуместности такого формата использования военной символики: "Стыд. Поношение символики СОУ должно наказываться лишением свободы"; "Стыд, дальше на дилдо для видосов надпись будет?".

Джозефина Джексон – это украинская порноактриса, настоящее имя которой Юлия Сенюк. Она не в первый раз участвует в инициативах в поддержку Украины. Ранее украинская порноактриса приобщалась к сборам средств для военных, помощи ветеранам и реабилитационных проектов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джозефина Джексон позировала в декольтированных мини по случаю своего 31-летия.