Джозефіна Джексон позує у декольтованих міні з нагоди свого 31-річчя (ФОТО)

Українська порноакторка Джозефіна Джексон (Josephine Jackson), справжнє ім’я якої Юлія Сенюк, відсвяткувала свій 31-й день народження серією стильних фотографій. Святкові фото акторка фільмів для дорослих опублікувала 1 лютого у соцмережах.

Джозефіна Джексон. Фото з відкритих джерел

На першій фотографії Джозефіна Джексон позує у білій сукні з рукавами-ліхтариками та пишною короткою спідницею. Образ доповнюють класичні бежеві туфлі, а в руках українська порноакторка тримає торт з однією свічкою.

Джозефіна Джексон

На другому фото Джексон постає у чорній атласній мінісукні з глибоким декольте, напівпрозорих рукавицях і з чорними туфлями та повітряними кульками.

Джозефіна Джексон

"Привіт 31", — підписала Джозефіна Джексон свої фотографії.

Джозефіна Джексон є однією з найвідоміших українок у світовій індустрії контенту для дорослих. Вона розпочала кар’єру як еротична модель, а у 2018 році офіційно увійшла в порноіндустрію. Згодом Джозефіна Джексон неодноразово очолювала рейтинги популярності, зокрема на Pornhub вона вдруге поспіль стала найпопулярнішою українською порноакторкою.

Крім кар’єри в порно, Джексон неодноразово привертала увагу громадською позицією. У 2024 році вона долучалася до реабілітаційних занять для поранених українських військових та брала участь у благодійних фотопроєктах. У 2025 році акторка повідомила про виїзд з України, пояснивши це тиском на представників індустрії еротичного контенту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, скільки заробляє українська порноакторка Джозефіна Джексон.

Також "Коментарі" писали, що в Індонезії оштрафували та депортували порноакторку Бонні Блу після скандалу з "BangBus" на Балі.