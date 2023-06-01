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Закрыла соцсети и молчит о войне: известно, куда исчезла известная украинская ведущая

Модель и ведущая Инна Цымбалюк молчит о нападении России на Украину

сегодня, 21:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Жительница города Черновцы, ранее звездная телеведущая, протеже Игоря Кондратюка, еще "Мисс Украина Вселенная -2006" Инна Цымбалюк, пропала со связи еще до начала войны с РФ, пишет "Главред"

Закрыла соцсети и молчит о войне: известно, куда исчезла известная украинская ведущая

Инна Цымбалюк (фото из открытых источников)

Знаменитость позакрывала свои страницы в социальных сетях и совсем не поддерживала связь. Она не осудила военное вторжение, не сделала антивоенных сообщений. Однако продолжила жить своей жизнью во Франции или на территории террористической Москвы и раскручивать свой бренд одежды.


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Как утверждает информация из сети, бывшая украинская красавица вышла замуж за российского бизнесмена Игоря Пестрика, являющегося фигурантом уголовных дел в РФ. Она даже родила ему дочь в 2015 году.

Что касается войны, телеведущая высказалась только один раз, обнародовав молитву на украинском языке.

Кстати, экс-украинка снова ведет свои социальные сети и там обнародует свой отдых, путешествия и спортивные приключения. Но информация написана на русском языке.

В частности, в описании профиля телеведущая не стеснялась выставить свой титул "Мисс Украина Вселенная", получивший в Украине.

Закрыла соцсети и молчит о войне: известно, куда исчезла известная украинская ведущая - фото 2

Знаменитость дружит с российским певцом Александром Буйновым. Как рассказывают, тот же Буйнов познакомил украинку с мужем-бизнесменом.

В частности, в своем интервью пропагандистским медиа друг бывшей украинки, путинист и певец Александр Буйнов сказал следующее.

" Я рад, что мы медленно продвигаемся, но уверенно. На днях Кеннеди сказал, что соотношение убитых — 1 россиянин до 7 или 8 украинцев. Это страшная цифра. Жаль безумно! Но это ответ на многие вопросы: личный состав — превыше всего", — вот так цинично говорит о войне и погибших украинцах российский исполнитель.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что самая титулованная спортсменка Украины предала страну и сбежала в оккупированный Крым .




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Источник: https://glavred.net/stars/zakryla-socseti-i-molchit-o-voyne-kuda-propala-miss-ukrainy-i-podruga-buynova-inna-cimbalyuk-10474801.html
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