Заменит Максима Галкина: украинка пошла работать на российское шоу

Известный комик Максим Галкин остался без работы в стране-агрессорке после выступления против преступных действий кремлевского режима. До этого он вел шоу "Лучше всех", но теперь на вакантное место есть новая ведущая.

Жанна Бадоева (фото из открытых источников)

Как сообщают российские издания, новой ведущей телепроекта, где дети показывают свои способности, будет Жанна Бадоева, которая стала известна благодаря тревел-шоу "Орел и решка".



Важно, что Жанна Бадоева родилась на территории Литвы, но еще в детстве вместе с семьей переехала в Киев. В столице она построила свою карьеру и снималась в популярном шоу, что дало ей славу и деньги.



Несколько лет назад Бадоева переехала в Россию. Там телеведущая живет в последнее время. О полномасштабной русской войне она ничего не говорит. Но именно в РФ бывшая украинка продолжает снимать шоу, например, "Жизнь других".



В январе этого года Жанна Бадоева была внесена в список санкций Украины, как лицо "публично призывающее к агрессивной войне, оправдывает и признает законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинская блоггерша-миллионница попала в скандал из-за российского сериала о бандитах и гопниках. В Украине некоторые блоггеры продолжают продвигать "русский мир", популяризируя новый российский криминальный сериал "Слово пацана", посвященный молодежным группировкам Казани в конце 1980-х годов. В очередной скандал, связанный с сериалом, попала известная блоггерша-миллионница.



Журналист Константин Андриюк обращает внимание на новый TikTok блоггера "Симбочки", отнятый под звуки из российского сериала. В частности, в кадре присутствует парень блоггера — исполнитель Парфенюк, пробовавший свои силы в Нацотборе на конкурс Евровидения.

