Зажигательный танец и торт: как Усик отметил свое 35-летие (ВИДЕО)

Известный украинский боксер, в прошлом году получивший звание чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик встретил свое 35-летие. Знаменитый тяжеловес ярко и с хорошим настроением отметил свой день рождения.

Александр Усик (фото из открытых источников)

Родные подарили Александру Усику огромный праздничный торт. Именинник, с удовольствием задувая свечи, еще и заплясал перед объективом камеры.

"Hello! Heavyweight!" ("Привет, супертяжелый вес!") – произнес украинский чемпион.

Где именно отметил Александр Усик свой день рождения неизвестно.

Вместе с тем в апреле этого года организуется бой — реванш Усика с Джошуа. Наш боксер, если победит, также планирует встретиться на ринге с другим своим соперником Тайсоном Фьюри, чтобы добыть в борьбе звание абсолютного чемпиона мира. Это планируется во втором полугодии 2022 года.

Важно, что вечный чемпион в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко, во время эфира программы "Свобода слова" Савика Шустера подчеркнул, что на поединок-реванш в супертяжелом весе между нашим украинским чемпионом Усиком и британцем Энтони Джошуа съедется больше спортивных болельщиков, чем на их первое лондонское сражение.

Мэр Киева предполагает, что это важное спортивное событие состоится через шесть, максимум, восемь месяцев. Виталий Кличко, как Киевский городской голова дал свой комментарий по поводу вероятности организации матча — реванша мировых супертяжеловесов в украинской столице. По его словам, это сложный вопрос. Оно будет решаться в результате переговоров и они будут прилагать все усилия, чтобы бой состоялся в Киеве.

Виталий Кличко отметил, что Александр Усик имеет контракт с промоутерской компанией К2 Promotions, учредителями которой выступают братья Виталий и Владимир Кличко. Мэр Киева добавил, что пообещал, что Усик будет чемпионом мира. Они как промоутеры много делали в том плане, чтобы Александр это доказал всем.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что бывший тренер Владимира Кличко раскрыл секрет успеха Александра Усика в ринге.

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