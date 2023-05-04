Здание со звездой на Крещатике: как и где живет Андрей Данилко

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Белоокая Ира
Артист, известный по сценическому образу Верки Сердючки, стал участником проекта фотографа Мушенга Цироняна, рассказывающего о оставшихся в Украине звездах "на страже своих домов".
Андрей Данилко и Кузьмич. Фото с Instagram
Об этом пишут "Комментарии", ссылаясь на Instagram фотографа.
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Андрей Данилко живет в центре Киева, в доме со звездой на крыше, символизирующей сценический образ артиста, а не отражением советщины, отмечает в сообщении фотограф.
Из фотографий, опубликованных в социальных сетях, становится понятно, что Данилко поддерживает связь со сценическими коллегами. На фото, у себя в доме, Андрей изображен с подругой, "мамой" Верки Сердючки – Инной Белоконь. Кроме комнат, где артист проводит больше времени, Данилко показал фотографу и укрытие, в котором тот скрывался во время воздушных тревог. Данилко отметил, что ходил он туда не сам, а с консьержем Кузьмичем, тоже оставшимся в этом доме в конце февраля прошлого года.
Напомним, "Комментарии" писали, — Сплетни или правда: как Потап поздравил Настю Каменских с 36-летием. Певице Насте Каменской исполнилось 36. Звезду стали активно приветствовать в социальных сетях поклонники. Не остались без внимания и теплые слова от Потапа.
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