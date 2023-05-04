Здание со звездой на Крещатике: как и где живет Андрей Данилко

Артист, известный по сценическому образу Верки Сердючки, стал участником проекта фотографа Мушенга Цироняна, рассказывающего о оставшихся в Украине звездах "на страже своих домов".



Андрей Данилко и Кузьмич. Фото с Instagram

Об этом пишут "Комментарии", ссылаясь на Instagram фотографа.

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Андрей Данилко живет в центре Киева, в доме со звездой на крыше, символизирующей сценический образ артиста, а не отражением советщины, отмечает в сообщении фотограф.

"Верка Сердючка декоммунизировала ту "советскую звезду", – отмечает фотохудожник.

Из фотографий, опубликованных в социальных сетях, становится понятно, что Данилко поддерживает связь со сценическими коллегами. На фото, у себя в доме, Андрей изображен с подругой, "мамой" Верки Сердючки – Инной Белоконь. Кроме комнат, где артист проводит больше времени, Данилко показал фотографу и укрытие, в котором тот скрывался во время воздушных тревог. Данилко отметил, что ходил он туда не сам, а с консьержем Кузьмичем, тоже оставшимся в этом доме в конце февраля прошлого года.

"Кузьмича с Андреем познакомила война. Это время сплотило людей и разорвало любые границы. Нас объединила трагедия собственной страны: не важно, звезда ты или водитель общественного транспорта. Главное, что мы знаем, как сильно любим свой город, страну, жизнь. И все сделаем вместе для нашей Победы", – добавляет Циронян.

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