Зеленский присвоил Скрябину звание Героя Украины

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Татьяна Веремеева
Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя
Украины музыканту Андрею Кузьменко, больше известному под псевдонимом Кузьма
Скрябин. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.
Зеленский отметил, что с начала войны на востоке Украины Андрей Кузьменко
регулярно ездил на Донбасс и помогал украинским защитникам. Президент написал,
что Кузьма был настоящим защитником Украины, воином слова.
"Его оружие – ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом –
заряжал на борьбу. За сильную, цветущую и непобедимую Украину", – написал
Владимир Зеленский.
Отметим, сегодня музыканту, продюсеру и телеведущему Кузьме Скрябину
исполнилось бы 52 года. Он умер в результате ДТП 2 февраля 2015 года. Автокатастрофа произошла возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области.
Ранее "Комментарии" писали, что в конце 2019 года Мария-Барбара
Кузьменко – дочь известного музыканта Кузьмы Скрябина – вышла замуж.
Гостями торжества стали многие звезды украинского шоу-бизнеса, которые делились
фотографиями молодоженов в соцсетях.
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