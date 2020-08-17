Зеленский присвоил Скрябину звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины музыканту Андрею Кузьменко, больше известному под псевдонимом Кузьма Скрябин. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

Зеленский отметил, что с начала войны на востоке Украины Андрей Кузьменко регулярно ездил на Донбасс и помогал украинским защитникам. Президент написал, что Кузьма был настоящим защитником Украины, воином слова.

"Его оружие – ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом – заряжал на борьбу. За сильную, цветущую и непобедимую Украину", – написал Владимир Зеленский.

Отметим, сегодня музыканту, продюсеру и телеведущему Кузьме Скрябину исполнилось бы 52 года. Он умер в результате ДТП 2 февраля 2015 года. Автокатастрофа произошла возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области.

Ранее "Комментарии" писали, что в конце 2019 года Мария-Барбара Кузьменко – дочь известного музыканта Кузьмы Скрябина – вышла замуж. Гостями торжества стали многие звезды украинского шоу-бизнеса, которые делились фотографиями молодоженов в соцсетях.

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