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Зеленский присвоил Скрябину звание Героя Украины

Владимир Зеленский отметил, что Андрей Кузьменко сделал много для помощи украинским военным на Донбассе

сегодня, 16:00
Автор:

Татьяна Веремеева

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины музыканту Андрею Кузьменко, больше известному под псевдонимом Кузьма Скрябин. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

Зеленский отметил, что с начала войны на востоке Украины Андрей Кузьменко регулярно ездил на Донбасс и помогал украинским защитникам. Президент написал, что Кузьма был настоящим защитником Украины, воином слова.

Зеленский присвоил Скрябину звание Героя Украины

"Его оружие – ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом – заряжал на борьбу. За сильную, цветущую и непобедимую Украину", – написал Владимир Зеленский.

Отметим, сегодня музыканту, продюсеру и телеведущему Кузьме Скрябину исполнилось бы 52 года. Он умер в результате ДТП 2 февраля 2015 года. Автокатастрофа произошла возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области.

Ранее "Комментарии" писали, что в конце 2019 года Мария-Барбара Кузьменко – дочь известного музыканта Кузьмы Скрябина – вышла замуж. Гостями торжества стали многие звезды украинского шоу-бизнеса, которые делились фотографиями молодоженов в соцсетях.


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