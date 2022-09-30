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Зеленский привлекся помощью джедая в войне против Российской Федерации

Да будет с тобой сила.

сегодня, 18:05
Автор:

Slava Kot
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Люк Скайуокер, то есть американский актер Марк Хэмилл, играющий этого персонажа в культовой саге "Звездные войны" стал послом платформы UNITED24, собирающей деньги для украинской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт президента Украины.

Зеленский привлекся помощью джедая в войне против Российской Федерации

Люк Скайуокер в саге "Звездные войны". Фото с открытых источников

UNITED24 – это международная платформа, позволяющая привлечь средства со всего мира для борьбы против Российской Федерации. Создание платформы инициировал Владимир Зеленский для объединения всего мира против событий, которые начали происходить 24 февраля 2022 года, а именно полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины.

UNITED24 уже успела собрать около 200 млн долларов, а среди послов есть много известных личностей: спортсмены Андрей Шевченко, Элина Свитолина, актер Лив Шрайбер, певица Барбра Стрейзанд и многие другие.

Американский актер Марк Хэмилл будет собирать средства для отдельной кампании, которая называется "Армия дронов". Как отмечает сам актер, для него это большая честь, и он рад быть вовлечен в этот проект для поддержки Украины.

"В этой долгой и неравной борьбе Украина нуждается в непрерывной поддержке. Поэтому для меня большая честь, что президент Зеленский попросил меня стать послом Армии дронов", — сказал Марк Хэмилл.

В своем разговоре президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "свет победит тьму", на что Марк Хэмилл ответил "мы должны объединиться, чтобы помочь Украине выстоять в этой войне с империей зла". Именно такими словами, Зеленский и Марк Хэмилл сделали ссылку на серию фильмов "Звездные войны", где добрые и благородные джедаи сражаются против империи зла.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская теннисистка стала послом UNITED24.

Также "Комментарии" писали о том, что религиозный деятель католической церкви с волной поставки оружия в Украину.



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Источник: https://www.president.gov.ua/news/may-force-be-u-amerikanskij-aktor-mark-gemill-stav-ambasador-78141
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 17:33

Карликовий маразматик Путін запрошував Сігала, Депардьє, ..., Песков відмовився від перемовин - вони перші. Наш головнокорумпований слідом почав копіювати: запрошувати джедая, відмовлятись від перемовин. До цього виглядом скопіював терориста Че Гевару. Єдиний православний та русско-мирский простір. Спільна радість від можливості нескінченно продовжувати війну. Але є різниця: один набуває території, інший веде до - всьо. Коли Бог карає людину - віднімає в неї розум. Коли Бог карає країну - дає їй божевільного вождя і засліплює народ.

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