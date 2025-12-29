logo

Зеленский выбрал особый костюм для встречи с Трампом (ФОТО)

Владимир Зеленский появился в черном костюме рядом с президентом США.

29 декабря 2025, 21:55
  Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом, в ходе которой стороны обсудили мирный план, состоящий из 20 пунктов, а также вопросы гарантий безопасности. Отдельное внимание журналистов привлек внешний вид Зеленского во время его прибытия на встречу с президентом США. Фотографии по переговорам обнародовали в официальном Telegram-канале.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Владимир Зеленский начал менять свой внешний вид не из-за политического давления со стороны США или скандала в Белом доме, а по личным и протокольным причинам. Об этом рассказало чешское медиа iRozhlas со ссылкой на дизайнера президента Виктора Анисимова.

После начала полномасштабного вторжения России Зеленский сознательно отказался от классического гражданского костюма и перешел на парамилитарный стиль как символ военного времени и солидарности с армией. Но впоследствии формат работы президента изменился: активные международные поездки, саммиты, переговоры и официальные мероприятия снова стали регулярными.
 


 




