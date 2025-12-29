Зеленский выбрал особый костюм для встречи с Трампом (ФОТО)

Рубрики
Лиля Воробьева
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом, в ходе которой стороны обсудили мирный план, состоящий из 20 пунктов, а также вопросы гарантий безопасности. Отдельное внимание журналистов привлек внешний вид Зеленского во время его прибытия на встречу с президентом США. Фотографии по переговорам обнародовали в официальном Telegram-канале.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
После начала полномасштабного вторжения России Зеленский сознательно отказался от классического гражданского костюма и перешел на парамилитарный стиль как символ военного времени и солидарности с армией. Но впоследствии формат работы президента изменился: активные международные поездки, саммиты, переговоры и официальные мероприятия снова стали регулярными.