Зеленський обрав особливий костюм для зустрічі з Трампом (ФОТО)

Володимир Зеленський з'явився в чорному костюмі поруч із президентом США.

29 грудня 2025, 21:55
Лиля Воробьева

 Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили мирний план, що складається з 20 пунктів, а також питання гарантій безпеки. Окрему увагу журналістів привернув зовнішній вигляд Зеленського під час його прибуття на зустріч із президентом США. Світлини з переговорів оприлюднили в офіційному Telegram-каналі.

Зеленський обрав особливий костюм для зустрічі з Трампом (ФОТО)

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

Володимир Зеленський почав змінювати свій зовнішній вигляд не через політичний тиск з боку США чи скандал у Білому домі, а з особистих і протокольних причин. Про це розповіло чеське медіа iRozhlas з посиланням на дизайнера президента Віктора Анісімова.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Зеленський свідомо відмовився від класичного цивільного костюма і перейшов на парамілітарний стиль — як символ воєнного часу та солідарності з армією. Та згодом формат роботи президента змінився: активні міжнародні поїздки, саміти, переговори й офіційні заходи знову стали регулярними.
 


 




