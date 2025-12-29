Зеленський обрав особливий костюм для зустрічі з Трампом (ФОТО)

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили мирний план, що складається з 20 пунктів, а також питання гарантій безпеки. Окрему увагу журналістів привернув зовнішній вигляд Зеленського під час його прибуття на зустріч із президентом США. Світлини з переговорів оприлюднили в офіційному Telegram-каналі.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)