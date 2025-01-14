Журналист Максим Донской, проживающий в Лос-Анджелесе, сообщил, что российский певец Никита Пресняков, не выразивший публичного осуждения террористического вторжения России в Украину, но переехавший в США вместе с женой, пострадал от катастрофических пожаров, ставших серьезной угрозой в регионе.

Никита Пресняков (фото из открытых источников)

Согласно пропагандистским росСМИ, Никита и его супруга Алена Краснова отправились в безопасное место, но сейчас находятся в тяжелом финансовом положении.

Донской сообщает, что пара потеряла почти все во время пожара, и теперь сталкивается с серьезными материальными трудностями.

"Сгорели вещи. Убегали, что могли — взяли с собой только самое необходимое. Никита остался без денег, ему помогают мама и бабушка. Жаль парня, не везет ему в последнее время", — сказал журналист.

В данный момент Пресняков не прокомментировал эти сообщения и планирует продолжить свои выступления в США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в нук Пугачевой тайно приехал в Россию. Российский исполнитель Никита Пресняков, уехавший из страны-террористки РФ еще в начале полномасштабной войны в Украине, проживать в Соединенные Штаты, недавно наведался в родную страну.

Как информируют пропагандистские российские издания, младший Пресняков занимается продажей дачи своей бабушке Алле Пугачевой. Как информируют информированные источники, Алла Борисовна оставила внуку Никити по наследству коттедж на Истри, который до этого выставлялся на продажу за 225 млн рублей, однако теперь певец снизил цену вдвое.

Конечно, пропагандистские издания заявляют, что у Преснякова проблемы с деньгами, поэтому он спешит продать недвижимость, однако, вероятнее всего, внук Аллы Борисовны хочет как можно скорее избавиться от всего, что имеет в стране-оккупантке.

