"Ждем бабье лето": Катя Осадчая растрогала фанатов домашней идиллией с мужем

Известная украинская телеведущая поделилась с подписчиками теплым семейным снимком. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию, на котором они с Юрием Горбуновым запечатлены дома. Об этом пишет издание nv.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Фото: viva.ua

В кадре можно увидеть звездную пару в стильных пижамах. На Кате одета клетчатая пижама с бахромой на рукавах, а Юрий выбрал монохромную пижаму с шортами. Для осенней фотоссесии супруги выбрали деревянную лестницу в своем доме, на которой они красиво позировали.

Фотографию ведущая подписала словами, что в такие холодные дни нужно греть друг друга объятиями. А поклонники не могли не оценить такого нежного снимка, поэтому не пожалели приятных слов в их адрес. Во многих комментариях можно прочесть, что люди пишут, что звезды прямо светятся от любви, и что настоящие чувства можно разглядеть в их глазах.

"Греемся объятиями и ждем бабье лето", — написала Осадчая.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, в голубом купальнике и без макияжа: Катя Осадчая показала свой отдых в Турции. Несмотря на свой плотный график, звезда таки решила съездить на отдых, чтобы восстановить потраченные силы. В своих социальных сетях звезда радует подписчиков солнечными фотографиями со своего отпуска. Кадры получаются очень яркими и счастливыми: супруги наслаждаются теплой водичкой и замечательными видами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!