"Ждем бабье лето": Катя Осадчая растрогала фанатов домашней идиллией с мужем

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Любовь Блажко
Известная украинская телеведущая поделилась с подписчиками теплым семейным снимком. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию, на котором они с Юрием Горбуновым запечатлены дома. Об этом пишет издание nv.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Фото: viva.ua
В кадре можно увидеть звездную пару в стильных пижамах. На Кате одета клетчатая пижама с бахромой на рукавах, а Юрий выбрал монохромную пижаму с шортами. Для осенней фотоссесии супруги выбрали деревянную лестницу в своем доме, на которой они красиво позировали.
Фотографию ведущая подписала словами, что в такие холодные дни нужно греть друг друга объятиями. А поклонники не могли не оценить такого нежного снимка, поэтому не пожалели приятных слов в их адрес. Во многих комментариях можно прочесть, что люди пишут, что звезды прямо светятся от любви, и что настоящие чувства можно разглядеть в их глазах.
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