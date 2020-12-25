Жена известного музыканта впервые призналась, почему она не хочет заводить детей

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Любовь Блажко
Гражданская жена лидера группы ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олега Михайлюты Ольга в своем интервью честно призналась, почему они не спешат заводить детей. Оказалось, все дело в неподходящем возрасте.
Instagram Ольги Навроцкой
Ольга Навроцкая работает дизайнером. В программе "Звездный путь" на канале Украине она рассказала, что ее возраст является не совсем подходящим для того, чтобы заводить детей, ведь ей уже 46. Но Фагот не против того, чтобы у них появились общие дети.
Стоит добавить, что Ольга и Олег живут в гражданском браке уже 11 лет. И на вопрос о том, почему пара до сих пор не расписалась, Навроцкая ответила, что Фагот сделал ей предложение в не очень подходящий момент.
Известно, что у лидера группы "ТНМК" уже есть 10-летний сын, которого зовут Никита. Певец еще был в отношениях, когда познакомился с Олей. Уйти от девушки он решил даже несмотря на то, что она была беременна в тот момент. Но ребенка он все-таки признал, и сейчас активно занимается воспитанием мальчика.
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