Жена известного музыканта впервые призналась, почему она не хочет заводить детей

Гражданская жена лидера группы ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олега Михайлюты Ольга в своем интервью честно призналась, почему они не спешат заводить детей. Оказалось, все дело в неподходящем возрасте.

Instagram Ольги Навроцкой

Ольга Навроцкая работает дизайнером. В программе "Звездный путь" на канале Украине она рассказала, что ее возраст является не совсем подходящим для того, чтобы заводить детей, ведь ей уже 46. Но Фагот не против того, чтобы у них появились общие дети.

"Олег очень не против был бы, но у меня в принципе уже и возраст такой, что уже это сложновато сделать и есть определенные… Ну вот нет, не моя тема. Каждому свое, так что я childfree, получается", – сказала избранница музыканта.

Стоит добавить, что Ольга и Олег живут в гражданском браке уже 11 лет. И на вопрос о том, почему пара до сих пор не расписалась, Навроцкая ответила, что Фагот сделал ей предложение в не очень подходящий момент.

Известно, что у лидера группы "ТНМК" уже есть 10-летний сын, которого зовут Никита. Певец еще был в отношениях, когда познакомился с Олей. Уйти от девушки он решил даже несмотря на то, что она была беременна в тот момент. Но ребенка он все-таки признал, и сейчас активно занимается воспитанием мальчика.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, кем хочет стать сын Наташи Королевой и Тарзана. Исполнительница Наталья Королева решила не держать интригу и рассказала на своей странице в социальных сетях, кем же хочет стать ее 18-летний сын Архип.

Соответствующий пост знаменитость опубликовала в своем Instagram, прикрепив совместное семейное фото с наследником. Певица написала, что Архип выбрал для своего профессионального развития нетипичное направление – в будущем он хочет стать японистом. Еще будучи подростком мальчик сильно заинтересовался японской культурой, поэтому намерен связать свою жизнь с этой редкой профессией.

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