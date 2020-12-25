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Жена известного музыканта впервые призналась, почему она не хочет заводить детей

46-летняя дизайнер Ольга Навроцкая сделала неожиданное заявление

сегодня, 16:34
Автор:

Любовь Блажко

Гражданская жена лидера группы ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олега Михайлюты Ольга в своем интервью честно призналась, почему они не спешат заводить детей. Оказалось, все дело в неподходящем возрасте. 

Жена известного музыканта впервые призналась, почему она не хочет заводить детей

Instagram Ольги Навроцкой

Ольга Навроцкая работает дизайнером. В программе "Звездный путь" на канале Украине она рассказала, что ее возраст является не совсем подходящим для того, чтобы заводить детей, ведь ей уже 46. Но Фагот не против того, чтобы у них появились общие дети. 

"Олег очень не против был бы, но у меня в принципе уже и возраст такой, что уже это сложновато сделать и есть определенные… Ну вот нет, не моя тема. Каждому свое, так что я childfree, получается", – сказала избранница музыканта.

Стоит добавить, что Ольга и Олег живут в гражданском браке уже 11 лет. И на вопрос о том, почему пара до сих пор не расписалась, Навроцкая ответила, что Фагот сделал ей предложение в не очень подходящий момент. 

Известно, что у лидера группы "ТНМК" уже есть 10-летний сын, которого зовут Никита. Певец еще был в отношениях, когда познакомился с Олей. Уйти от девушки он решил даже несмотря на то, что она была беременна в тот момент. Но ребенка он все-таки признал, и сейчас активно занимается воспитанием мальчика. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, кем хочет стать сын Наташи Королевой и Тарзана. Исполнительница Наталья Королева решила не держать интригу и рассказала на своей странице в социальных сетях, кем же хочет стать ее 18-летний сын Архип. 
Соответствующий пост знаменитость опубликовала в своем Instagram, прикрепив совместное семейное фото с наследником. Певица написала, что Архип выбрал для своего профессионального развития нетипичное направление – в будущем он хочет стать японистом. Еще будучи подростком мальчик сильно заинтересовался японской культурой, поэтому намерен связать свою жизнь с этой редкой профессией.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4mkLHiGSMZc&ab_channel=%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85
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