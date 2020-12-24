Неожиданный выбор: кем хочет стать сын Наташи Королевой и Тарзана

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Любовь Блажко
Исполнительница Наталья Королева решила не держать интригу и рассказала на своей странице в социальных сетях, кем же хочет стать ее 18-летний сын Архип.
Наташа Королева. Фото: mk.ru
Соответствующий пост знаменитость опубликовала в своем Instagram, прикрепив совместное семейное фото с наследником. Певица написала, что Архип выбрал для своего профессионального развития нетипичное направление – в будущем он хочет стать японистом. Еще будучи подростком мальчик сильно заинтересовался японской культурой, поэтому намерен связать свою жизнь с этой редкой профессией.
Звезда добавила, что нужно учиться доверять своим детям, а не постоянно мучать их нравоучениями. Ведь дети и сами прекрасно разбираются в том, что они хотят получить от своей жизни, а родители должны поддерживать любой их выбор.
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