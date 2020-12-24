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Неожиданный выбор: кем хочет стать сын Наташи Королевой и Тарзана

Королева заявила, что очень важно доверять своим детям и не стоит слишком поучать их

сегодня, 20:57
Автор:

Любовь Блажко

Исполнительница Наталья Королева решила не держать интригу и рассказала на своей странице в социальных сетях, кем же хочет стать ее 18-летний сын Архип. 

Неожиданный выбор: кем хочет стать сын Наташи Королевой и Тарзана

Наташа Королева. Фото: mk.ru

Соответствующий пост знаменитость опубликовала в своем Instagram, прикрепив совместное семейное фото с наследником. Певица написала, что Архип выбрал для своего профессионального развития нетипичное направление – в будущем он хочет стать японистом. Еще будучи подростком мальчик сильно заинтересовался японской культурой, поэтому намерен связать свою жизнь с этой редкой профессией.

 Неожиданный выбор: кем хочет стать сын Наташи Королевой и Тарзана - фото 2

"Что делать, если твой сын японист? В подростковом возрасте Архип очень увлекся японскими мультиками. Мне они всегда казались немного странными, я даже пыталась запретить ему их смотреть. Постепенно я стала замечать, что он смотрит их уже не на русском, а на японском. Затем у нас стали появляться разные атрибуты японской культуры: забавные "манящие коты", колокольчик Фурин, маски, веер, посуда… А потом Архип решил поступить в ВШЭ на япониста и теперь его детское увлечение станет редкой, но такой увлекательной профессией!", — написала Королева. 

Звезда добавила, что нужно учиться доверять своим детям, а не постоянно мучать их нравоучениями. Ведь дети и сами прекрасно разбираются в том, что они хотят получить от своей жизни, а родители должны поддерживать любой их выбор. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Наташа Королева объяснила, почему Тарзан ей изменил. В сентябре этого года Тарзан — муж популярной артистки Наташи Королевой публично заявил, что изменил своей супруге с другой женщиной, подчеркнув, что его "развели". После скандала, Наташа Королева в беседе с психологом Аллой Занимонец попыталась объяснить такое поведение своего мужа.


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Источник: https://tsn.ua/ru/glamur/natasha-koroleva-rassekretila-kakuyu-redkuyu-professiyu-vybral-ee-s-tarzanom-syn-1695001.html
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