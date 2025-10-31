Жена известного российского композитора заболела в Китае: в панике просит о помощи

Российская певица Юлия Проскурякова, жена композитора Игоря Николаева, который не высказывается о войне против Украины, оказалась в скандальной ситуации. По сообщениям росСМИ, во время пребывания в Пекине артистка заболела и обратилась к поклонникам с просьбой помочь с лекарствами.

Юлия Проскурякова с мужем (фото из открытых источников)

Однако ее поведение вызвало волну критики среди коллег. Один из них заявил, что Проскурякова своим поступком якобы унизила мужчину, ведь должна обращаться за помощью именно к нему.



"Если это не пиар какой-то и не очередные пробы на роль, то зря Юлечка так сделала. Она что, не понимает, что таким образом унижает и оскорбляет мужчину? Игорь – обеспеченный человек, он ему что, не может нанять хорошего переводчика или врача? Выходит, что он не заботится о жене." Очень нехорошая ситуация.

Вскоре после критики Проскурякова удалила свое сообщение, что вызвало множество вопросов у сторонников. Коллега артистки подчеркнул, что такое поведение неуместно, поскольку певица должна полагаться только на поддержку мужчины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Юлия Проскурякова , являющаяся женой Игоря Николаева, решила покинуть страну-террориста Россию. Стоит отметить, что Юлия и Игорь не высказываются об ужасном террористическом вторжении России в Украину. Как сообщила сама певица в своих соцсетях, сейчас она находится в Дубае и даже поделилась фотографиями апартаментов, где поселилась. В общем, певица не прокомментировала причины своего отъезда из России и не рассказала, забрала ли с собой свою дочь.