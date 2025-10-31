logo_ukra

Головна Новини Зірки персона Дружина відомого російського композитора захворіла у Китаї: у паніці просить допомогу
НОВИНИ

Дружина відомого російського композитора захворіла у Китаї: у паніці просить допомогу

Юлія Проскурякова звернулася по допомогу до шанувальників.

31 жовтня 2025, 23:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російська співачка Юлія Проскурякова, дружина композитора Ігоря Ніколаєва, який не висловлюється щодо війни проти України, опинилася у скандальній ситуації. За повідомленнями росЗМІ, під час перебування в Пекіні артистка захворіла та звернулася до шанувальників із проханням допомогти з ліками.

Дружина відомого російського композитора захворіла у Китаї: у паніці просить допомогу

Юлія Проскурякова з чоловіком (фото з відкритих джерел)

Однак її поведінка викликала хвилю критики серед колег. Один із них заявив, що Проскурякова своїм вчинком нібито принизила чоловіка, адже мала б звертатися за допомогою саме до нього.

"Якщо це не піар якийсь і не чергові проби на роль, то даремно Юлечка так зробила. Вона що, не розуміє, що таким чином принижує і ображає чоловіка? Ігор — забезпечена людина, він їй що, не може найняти хорошого перекладача або лікаря? Виходить, що він не піклується про дружину. Дуже негарна ситуація", — сказала джерело.

Невдовзі після критики Проскурякова видалила свій допис, що викликало безліч запитань у прихильників. Колега артистки наголосив, що така поведінка є недоречною, оскільки співачка мала б покладатися лише на підтримку чоловіка.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  російська співачка Юлія Проскурякова, яка є дружиною Ігоря Ніколаєва, вирішила покинути країну-терориста Росію. Варто зазначити, що Юлія та Ігор не висловлюються про жахливе терористичне вторгнення Росії в Україну. Як повідомила сама співачка в своїх соцмережах, зараз вона перебуває в Дубаї і навіть поділилася фото апартаментів, де оселилася. Загалом, співачка не прокоментувала причини свого від'їзду з Росії та не розповіла, чи забрала з собою свою доньку.

 



Джерело: https://t.me/Ego_svita/6735
Новини

Новини