Жена Ларри Кинга назвала истинную причину смерти известного телеведущего

Недавно умер известный телеведущий и журналист Ларри Кинг. СМИ сообщали, что причиной его смерти стал коронавирус, однако жена знаменитости отвергла эти догадки и рассказала об истинной причине смерти звезды. Об этом говорится в Entertainment Tonight.

Стало известно причину смерти Ларри Кинга. Фото: Gazeta.ru

Шон Кинг сообщила, что ее муж болел тяжелой инфекции — сепсисом. Кроме того, последний месяц Ларри Кинг находился в тяжелом болезненном состоянии. За разъяснениями женщины, телеведущий уже был готов к уходу.

Кинг не хотел умирать, однако состояние здоровья все решило за него.

По словам жены, журналисту удалось побороть коронавирус, что стало настоящим успехом для 87-летнего Ларри Кинга. Однако впоследствии осложнения, которые появились после болезни и сепсис добили мужчину.

Шон Кинг также поделилась душевной историей. Незадолго до смерти супруги общались по видеосвязи. Последние слова мужа были очень трогательными. "Я люблю тебя, позаботься о детях", — сказал Ларри.

Напомним, что легендарный телеведущий Ларри Кинг умер утром 23-го января. Смерть произошла в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе.

Ларри Кинг сделал большой вклад в мир журналистики и стал кумиром многих людей со всего мира. Напомним, что телеведущий родился 19 ноября 1933 года в Бруклине. За свою жизнь Кинг провел более пятидесяти тысяч интервью с влиятельными личностями, среди которых политики, звезды шоу-бизнеса, спортсмены и общественные деятели.

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