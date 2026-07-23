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Жена нового главка Драпатого: какая у нее неожиданная профессия (ФОТО)

Что известно о Юлии Драпате - жене нового главнокомандующего ВСУ.

23 июля 2026, 09:00
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Slava Kot

22 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ. Однако внимание общества приковано не только к его военной карьере, но и к семье. Если о боевом пути генерала известно немало, то его жена Юлия Драпата долго оставалась вне публичного пространства.

Жена нового главка Драпатого: какая у нее неожиданная профессия (ФОТО)

Михаил Драпатый и его супруга Юлия

Украинцы впервые увидели Юлию Драпату еще в 2014 году в сюжете телеканала СТБ. Тогда Михаил Драпатый командовал батальоном 72-й отдельной механизированной бригады и вывел из окружения более 260 военнослужащих. В кадре рядом с ним был маленький сын Иван, не желавший отпускать отца обратно на фронт. Юлия признавалась, что переживала каждый день службы мужа.

Жена нового главка Драпатого: какая у нее неожиданная профессия (ФОТО) - фото 2

Михаил Драпатый, его жена Юлия Драпата и их сын Иван

Сегодня супруги воспитывают уже двоих детей — сына Ивана и дочь Анну. Семья ведет непубличный образ жизни, почти не появляется в социальных сетях и не афиширует личное.

Украинцев может удивить профессия жены нового главнокомандующего. Юлия Драпата работает преподавательницей в Белоцерковской школе искусств №5 имени Сергея Томащука. Кроме педагогической деятельности, она является участником ансамбля бандуристов-преподавателей "Александрия", участвует в концертах и исполняет украинские народные и академические произведения.

Жена нового главка Драпатого: какая у нее неожиданная профессия (ФОТО) - фото 2

Жена Михаила Драпатого

Жена нового главка Драпатого: какая у нее неожиданная профессия (ФОТО) - фото 2

Юлия Драпата

Выступления Юлии Драпатой проходят, в частности, в Белоцерковском Доме органной и камерной музыки. Таким образом, пока Михаил Драпатый руководит украинским войском, его жена вносит свой вклад в сохранение национальной культуры и популяризацию украинского музыкального искусства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции военных на назначение Драпатого.

Также "Комментарии" писали, что россияне в панике от назначения Драпатого главкомом ВСУ.



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