Дружина нового головкома Драпатого: яка в неї несподівана професія (ФОТО)

22 липня президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ. Однак увага суспільства прикута не лише до його військової кар’єри, а й до родини. Якщо про бойовий шлях генерала відомо чимало, то його дружина Юлія Драпата тривалий час залишалася поза публічним простором.

Михайло Драпатий та його дружина Юлія

Українці вперше побачили Юлію Драпату ще у 2014 році в сюжеті телеканалу СТБ. Тоді Михайло Драпатий командував батальйоном 72-ї окремої механізованої бригади та вивів з оточення понад 260 військовослужбовців. У кадрі поруч з ним був маленький син Іван, який не хотів відпускати батька назад на фронт. Юлія ж зізнавалася, що переживала кожен день служби чоловіка.

Михайло Драпатий, його дружина Юлія Драпата та їх син Іван

Сьогодні подружжя виховує вже двох дітей — сина Івана та доньку Анну. Родина веде непублічний спосіб життя, майже не з’являється у соціальних мережах і не афішує особисте.

Українців може здивувати професія дружини нового головнокомандувача. Юлія Драпата працює викладачкою у Білоцерківській школі мистецтв №5 імені Сергія Томащука. Крім педагогічної діяльності, вона є учасницею ансамблю бандуристів-викладачів "Олександрія", бере участь у концертах та виконує українські народні й академічні твори.

Дружина Михайла Драпатого

Юлія Драпата

Виступи Юлії Драпатої відбуваються, зокрема, у Білоцерківському Будинку органної та камерної музики. Таким чином, поки Михайло Драпатий керує українським військом, його дружина робить свій внесок у збереження національної культури та популяризацію українського музичного мистецтва.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію військових на призначення Драпатого.

Також "Коментарі" писали, що росіяни в паніці від призначення Драпатого головкомом ЗСУ.