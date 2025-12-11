Жена Оззи Осборна впервые рассказала о последних словах легендарного музыканта

Жена и многолетняя менеджер британского рок-музыканта Оззи Осборна, Шэрон Осборн, впервые раскрыла детали его последних минут жизни. В откровенном разговоре с Пирсом Морганом для шоу Uncensored она описала, что произошло на рассвете 22 июля. В тот день, когда 76-летний артист, икона хард-рока и фронтмен Black Sabbath, скончался от сердечного приступа.

Оззи и Шэрон Осборн

Шэрон Осборн заявила, что музыкант чувствовал себя нехорошо всю ночь, страдая последствиями пневмонии и сепсиса. Около 4:30 утра он разбудил жену словами: "Просыпайся". Когда она ответила, что уже бодрствует Оззи Осборн обратился к ней словами, которые стали последними.

"Поцелуй меня. Крепко обними меня", — вспомнила Шэрон Осборн.

По ее словам, несмотря на плохое состояние здоровья, Оззи решил провести легкую тренировку в домашнем спортзале. Через 20 минут Шэрон нашла его сгорбленным на полу. Прибывшие медики безрезультатно пытались реанимировать Осборна.

"Не надо — просто оставьте его. Оставьте его. Вы не можете. Его нет. Я сразу поняла, что его нет. И они пытались и пытались, а потом его доставили вертолетом в больницу, и они пытались", — добавила она.

Оззи и Шэрон Осборн

Оззи Осборн умер через несколько недель после выступления вместе с Black Sabbath на прощальном концерте в Бирмингеме. Свидетельство о смерти указывает, что причиной стал сердечный приступ на фоне ишемической болезни сердца и болезни Паркинсона. Легендарный музыкант после начала полномасштабного вторжения открыто поддерживал Украину.

