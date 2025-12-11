logo

Жена Оззи Осборна впервые рассказала о последних словах легендарного музыканта

Шэрон Осборн впервые раскрыла детали последних минут жизни Оззи Осборна.

11 декабря 2025, 14:40
Жена и многолетняя менеджер британского рок-музыканта Оззи Осборна, Шэрон Осборн, впервые раскрыла детали его последних минут жизни. В откровенном разговоре с Пирсом Морганом для шоу Uncensored она описала, что произошло на рассвете 22 июля. В тот день, когда 76-летний артист, икона хард-рока и фронтмен Black Sabbath, скончался от сердечного приступа.

Жена Оззи Осборна впервые рассказала о последних словах легендарного музыканта

Оззи и Шэрон Осборн

Шэрон Осборн заявила, что музыкант чувствовал себя нехорошо всю ночь, страдая последствиями пневмонии и сепсиса. Около 4:30 утра он разбудил жену словами: "Просыпайся". Когда она ответила, что уже бодрствует Оззи Осборн обратился к ней словами, которые стали последними.

"Поцелуй меня. Крепко обними меня", — вспомнила Шэрон Осборн.

По ее словам, несмотря на плохое состояние здоровья, Оззи решил провести легкую тренировку в домашнем спортзале. Через 20 минут Шэрон нашла его сгорбленным на полу. Прибывшие медики безрезультатно пытались реанимировать Осборна.

"Не надо — просто оставьте его. Оставьте его. Вы не можете. Его нет. Я сразу поняла, что его нет. И они пытались и пытались, а потом его доставили вертолетом в больницу, и они пытались", — добавила она.

Жена Оззи Осборна впервые рассказала о последних словах легендарного музыканта - фото 2

Оззи и Шэрон Осборн

Оззи Осборн умер через несколько недель после выступления вместе с Black Sabbath на прощальном концерте в Бирмингеме. Свидетельство о смерти указывает, что причиной стал сердечный приступ на фоне ишемической болезни сердца и болезни Паркинсона. Легендарный музыкант после начала полномасштабного вторжения открыто поддерживал Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Оззи Осборн умер, но мало кто знал его настоящее имя при жизни.

Также "Комментарии" писали, что за день до смерти Оззи Осборн простился с фанатами.



Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-15369333/Sharon-Osbourne-reveals-husband-Ozzys-final-words.html
