Дружина Оззі Осборна вперше розповіла про останні слова легендарного музиканта
НОВИНИ

Дружина Оззі Осборна вперше розповіла про останні слова легендарного музиканта

Шерон Осборн вперше розкрила деталі останніх хвилин життя Оззі Осборна.

11 грудня 2025, 14:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Дружина та багаторічна менеджерка британського рок-музиканта Оззі Осборна, Шерон Осборн, вперше розкрила деталі його останніх хвилин життя. У відвертій розмові з Пірсом Морганом для шоу Uncensored вона описала, що сталося вдосвіта 22 липня. Саме того дня, коли 76-річний артист, ікона хард-року та фронтмен Black Sabbath, помер від серцевого нападу.

Дружина Оззі Осборна вперше розповіла про останні слова легендарного музиканта

Оззі та Шерон Осборн

Шерон Осборн заявила, що музикант почувався недобре всю ніч, страждаючи від наслідків пневмонії та сепсису. Близько 4:30 ранку він розбудив дружину словами: "Прокидайся". Коли вона відповіла, що вже не спить Оззі Осборн звернувся до неї словами, які стали останніми.

"Поцілуй мене. Міцно обійми мене", — згадала Шерон Осборн.

За її словами, попри поганий стан здоров’я, Оззі вирішив провести легке тренування у домашньому спортзалі. Через 20 хвилин Шерон знайшла його згорбленим на підлозі. Медики, які прибули на виклик, безрезультатно намагалися реанімувати Осборна. 

"Не треба — просто залиште його. Залиште його. Ви не можете. Його немає. Я одразу зрозуміла, що його немає. І вони намагалися й намагалися, а потім його доставили гелікоптером до лікарні, і вони намагалися", — додала вона.

Дружина Оззі Осборна вперше розповіла про останні слова легендарного музиканта - фото 2

Оззі та Шерон Осборн

Оззі Осборн помер за кілька тижнів після виступу разом із Black Sabbath на прощальному концерті в Бірмінгемі. Свідоцтво про смерть вказує, що причиною став серцевий напад на тлі ішемічної хвороби серця та хвороби Паркінсона. Легендарний музикант після початку повномасштабного вторгнення відкрито підтримував Україну.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Оззі Осборн помер, але мало хто знав його справжнє ім'я за життя.

Також "Коментарі" писали, що за день до смерті Оззі Осборн попрощався з фанатами.



Джерело: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-15369333/Sharon-Osbourne-reveals-husband-Ozzys-final-words.html
