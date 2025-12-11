Дружина Оззі Осборна вперше розповіла про останні слова легендарного музиканта

Дружина та багаторічна менеджерка британського рок-музиканта Оззі Осборна, Шерон Осборн, вперше розкрила деталі його останніх хвилин життя. У відвертій розмові з Пірсом Морганом для шоу Uncensored вона описала, що сталося вдосвіта 22 липня. Саме того дня, коли 76-річний артист, ікона хард-року та фронтмен Black Sabbath, помер від серцевого нападу.

Оззі та Шерон Осборн

Шерон Осборн заявила, що музикант почувався недобре всю ніч, страждаючи від наслідків пневмонії та сепсису. Близько 4:30 ранку він розбудив дружину словами: "Прокидайся". Коли вона відповіла, що вже не спить Оззі Осборн звернувся до неї словами, які стали останніми.

"Поцілуй мене. Міцно обійми мене", — згадала Шерон Осборн.

За її словами, попри поганий стан здоров’я, Оззі вирішив провести легке тренування у домашньому спортзалі. Через 20 хвилин Шерон знайшла його згорбленим на підлозі. Медики, які прибули на виклик, безрезультатно намагалися реанімувати Осборна.

"Не треба — просто залиште його. Залиште його. Ви не можете. Його немає. Я одразу зрозуміла, що його немає. І вони намагалися й намагалися, а потім його доставили гелікоптером до лікарні, і вони намагалися", — додала вона.

Оззі та Шерон Осборн

Оззі Осборн помер за кілька тижнів після виступу разом із Black Sabbath на прощальному концерті в Бірмінгемі. Свідоцтво про смерть вказує, що причиною став серцевий напад на тлі ішемічної хвороби серця та хвороби Паркінсона. Легендарний музикант після початку повномасштабного вторгнення відкрито підтримував Україну.

