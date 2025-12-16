logo

Главная Новости Звезды персона Жена Пескова переделала свое лицо: как теперь она выглядит (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Жена Пескова переделала свое лицо: как теперь она выглядит (ФОТО)

Татьяну Навку подвергли критике в сети за пластические операции и пышный прием.

16 декабря 2025, 23:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Фигуристка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента страны-агрессора Дмитрия Пескова и представительница так называемой кремлевской элиты, появилась на публике с заметно измененной внешностью.

Жена Пескова переделала свое лицо: как теперь она выглядит (ФОТО)

Татьяна Навка (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские ресурсы, Навка посетила светское мероприятие, где ее внешний вид вызвал удивление — многие отметили, что она почти не узнает. Кроме того, фигуристка опубликовала фото в своем Instagram, после чего в комментариях пользователи начали активно обсуждать ее лицо, отмечая, что она больше не похожа на себя.

"Что у нее с лицом, маска?", "Татьяна стала на себя не похожа", "А кто на фото", "Видно пластику у Татьяны", — пишут комментаторы.

Отдельную волну возмущения вызвало и то, что в сложный период страны представители российской элиты продолжают посещать дорогие мероприятия, демонстрируя роскошные образы, драгоценности и аксессуары.

Жена Пескова переделала свое лицо: как теперь она выглядит (ФОТО) - фото 2

"Хорошо, что собрали такую сумму. Но... учитывая, какие круто дорогие наряды у всех, где просто украшения за миллионы, на 22 фонда в год это небольшая сумма", "Интересно куда реально эти деньги пойдут. В стиле широкие карманы", "Нас тоже поражают масштабы этой страны!"

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кс-фигуристка Татьяна Навка — жена пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, входит "в кремлевскую элиту". Она внесена в списки с санкциями многих европейских стран. Она выступает за проведение войны, это очень цинично с ее стороны, потому что сама спортсменка жила в Украине.

Однако бывшая фигуристка говорит об этом не часто. И только тогда, когда следует подчеркнуть ее положительные черты характера. Недавно, отвечая на вопросы российских СМИ, жена пресс-секретаря Путина сообщила, что является неплохой кулинаркой и умеет вкусно готовить только потому, что родом из Украины. Но этот талант Татьяна показывает не часто.

 




