Жена Пескова переделала свое лицо: как теперь она выглядит (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Фигуристка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента страны-агрессора Дмитрия Пескова и представительница так называемой кремлевской элиты, появилась на публике с заметно измененной внешностью.
Татьяна Навка (фото из открытых источников)
Как сообщают российские пропагандистские ресурсы, Навка посетила светское мероприятие, где ее внешний вид вызвал удивление — многие отметили, что она почти не узнает. Кроме того, фигуристка опубликовала фото в своем Instagram, после чего в комментариях пользователи начали активно обсуждать ее лицо, отмечая, что она больше не похожа на себя.
Отдельную волну возмущения вызвало и то, что в сложный период страны представители российской элиты продолжают посещать дорогие мероприятия, демонстрируя роскошные образы, драгоценности и аксессуары.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кс-фигуристка Татьяна Навка — жена пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, входит "в кремлевскую элиту". Она внесена в списки с санкциями многих европейских стран. Она выступает за проведение войны, это очень цинично с ее стороны, потому что сама спортсменка жила в Украине.
Однако бывшая фигуристка говорит об этом не часто. И только тогда, когда следует подчеркнуть ее положительные черты характера. Недавно, отвечая на вопросы российских СМИ, жена пресс-секретаря Путина сообщила, что является неплохой кулинаркой и умеет вкусно готовить только потому, что родом из Украины. Но этот талант Татьяна показывает не часто.