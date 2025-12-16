Дружина Пєскова переробила своє обличчя: як тепер вона виглядає (ФОТО)

Фігуристка Тетяна Навка, дружина прессекретаря президента країни-агресора Дмитра Пєскова та представниця так званої кремлівської еліти, з’явилася на публіці з помітно зміненою зовнішністю.

Тетяна Навка (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандистські ресурси, Навка відвідала світський захід, де її зовнішній вигляд викликав подив — багато хто зазначив, що вона майже не впізнається. Крім того, фігуристка опублікувала фото у своєму Instagram, після чого в коментарях користувачі почали активно обговорювати її обличчя, зазначаючи, що вона більше не схожа на себе.

"Що у неї з обличчям, маска?", "Тетяна стала на себе не схожа", "А хто на фото", "Видно пластику у Тетяни", — пишуть коментатори.

Окрему хвилю обурення викликало й те, що в складний для країни період представники російської еліти продовжують відвідувати дорогі заходи, демонструючи розкішні образи, коштовності та аксесуари.

"Добре, що зібрали таку суму. Але... враховуючи, які круто дорогі вбрання у всіх, де просто прикраси за мільйони, на 22 фонди за рік це невелика сума", "Цікаво куди реально ці гроші підуть. У стилі широкі кишені", "Нас теж вражають масштаби цієї найважливішої події еліти!", — пишуть обурені мешканці країни.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що екс-фігуристка Тетяна Навка – дружина прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, входить "до кремлівської еліти". Вона внесена до списків з санкціями багатьох європейських країн. Вона виступає за проведення війни, це дуже цинічно з її сторони, бо сама спортсменка мешкала в Україні.

Проте колишня фігуристка говорить про це не часто. І тільки тоді, коли потрібно підкреслити її позитивні риси характеру. Недавно, відповідаючи на питання російських ЗМІ, дружина прес-секретаря Путіна повідомила, що є непоганою кулінаркою і вміє смачно готувати, тільки через те, що родом з України. Але цей талант Тетяна показує не часто.



