Дружина Пєскова переробила своє обличчя: як тепер вона виглядає (ФОТО)

Тетяну Навку розкритикували в мережі за пластичні операції та пишний прийом.

16 грудня 2025, 23:05
 Фігуристка Тетяна Навка, дружина прессекретаря президента країни-агресора Дмитра Пєскова та представниця так званої кремлівської еліти, з’явилася на публіці з помітно зміненою зовнішністю.

Дружина Пєскова переробила своє обличчя: як тепер вона виглядає (ФОТО)

Тетяна Навка (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандистські ресурси, Навка відвідала світський захід, де її зовнішній вигляд викликав подив — багато хто зазначив, що вона майже не впізнається. Крім того, фігуристка опублікувала фото у своєму Instagram, після чого в коментарях користувачі почали активно обговорювати її обличчя, зазначаючи, що вона більше не схожа на себе.

"Що у неї з обличчям, маска?", "Тетяна стала на себе не схожа", "А хто на фото", "Видно пластику у Тетяни", — пишуть коментатори.

Окрему хвилю обурення викликало й те, що в складний для країни період представники російської еліти продовжують відвідувати дорогі заходи, демонструючи розкішні образи, коштовності та аксесуари.

Дружина Пєскова переробила своє обличчя: як тепер вона виглядає (ФОТО) - фото 2

"Добре, що зібрали таку суму. Але... враховуючи, які круто дорогі вбрання у всіх, де просто прикраси за мільйони, на 22 фонди за рік це невелика сума", "Цікаво куди реально ці гроші підуть. У стилі широкі кишені", "Нас теж вражають масштаби цієї найважливішої події еліти!", — пишуть обурені мешканці країни.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що екс-фігуристка Тетяна Навка – дружина  прес-секретаря  Володимира Путіна Дмитра Пєскова, входить  "до кремлівської еліти". Вона  внесена до списків з санкціями  багатьох європейських країн. Вона виступає за проведення війни, це  дуже цинічно з її  сторони, бо сама  спортсменка  мешкала в Україні.

Проте  колишня фігуристка говорить  про це не часто. І тільки тоді, коли  потрібно підкреслити її позитивні  риси характеру. Недавно, відповідаючи на питання  російських ЗМІ, дружина прес-секретаря Путіна  повідомила, що є непоганою кулінаркою  і вміє смачно готувати, тільки через те, що родом з України.  Але цей   талант Тетяна показує  не часто.

 

 



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
