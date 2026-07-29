Жена Усика поставила ему жесткий ультиматум по завершению карьеры

Украинский боксер Александр Усик поделился необычной историей о разговоре с женой Екатериной, которая выдвинула ему неожиданное условие завершения спортивной карьеры. По словам спортсмена, речь идет не о дате ухода с ринга, а о его физической форме по окончании профессиональных выступлений.

Екатерина и Александр Усик. Фото из открытых источников

Александр Усик в интервью Boxing King Media рассказал, что жена дала четкий сигнал. Екатерина сказала, что по завершении карьеры он не должен потерять форму.

"Сегодня моя жена сказала: "Александр, у тебя прекрасное тело, но после спорта не становись жирным, потому что ты мне нравишься таким, как сейчас!" Это такая мотивация", – рассказал Усик.

Боксер пояснил, что резкое прекращение интенсивных тренировок может отрицательно сказаться на здоровье. По его словам, резкий уход от профессионального спорта создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, поэтому этот процесс должен быть постепенным.

Также спортсмен признался, что даже после отказа от чемпионских поясов продолжает считать себя чемпионом мира. По его словам, это не зависит от официальных титулов, хотя жена часто шутит по этому поводу.

"Жена сказала мне, что я больше не чемпион мира. Я ответил: "Нет! Я все равно остаюсь чемпионом мира". Если я отказался от поясов, это не значит, что перестал быть чемпионом", — отметил Усик.

Боксер добавил, что сейчас больше времени для семьи, ведь больше не обязан регулярно защищать титулы. Александр и Екатерина Усики вместе более двух десятилетий и воспитывают четырех детей: Елизавета, Кирилла, Михаила и Марию. из-за войны семья частично разделена между Украиной и Испанией. Екатерина с дочками живет в Киеве, а сыновья-подростки Кирилл и Михаил живут в Испании вместе с бабушкой и дедушкой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп спросил Усика, чем украинцы отличаются от россиян: боксер ответил без слов.