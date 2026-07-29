Дружина Усика поставила йому жорсткий ультиматум щодо завершення кар'єри

Український боксер Олександр Усик поділився незвичайною історією про розмову з дружиною Катериною, яка висунула йому несподівану умову щодо завершення спортивної кар'єри. За словами спортсмена, йдеться не про дату відходу з рингу, а про його фізичну форму після закінчення професійних виступів.

Катерина та Олександр Усик. Фото з відкритих джерел

Олександр Усик в інтерв'ю Boxing King Media розповів, що дружина дала чіткий сигнал. Катерина сказала, що після завершення кар'єри він не повинен втратити форму.

"Сьогодні моя дружина сказала: "Олександре, у тебе чудове тіло, але після спорту не ставай жирним, бо ти мені подобаєшся таким, як зараз!" Це така мотивація", — розповів Усик.

Боксер пояснив, що різке припинення інтенсивних тренувань може негативно позначитися на здоров'ї. За його словами, різкий відхід від професійного спорту створює додаткове навантаження на серцево-судинну систему, тому цей процес має бути поступовим.

Також спортсмен зізнався, що навіть після відмови від чемпіонських поясів продовжує вважати себе чемпіоном світу. За його словами, це не залежить від офіційних титулів, хоча дружина часто жартує з цього приводу.

"Дружина сказала мені, що я більше не чемпіон світу. Я відповів: "Ні! Я все одно залишаюся чемпіоном світу". Якщо я відмовився від поясів, це не означає, що перестав бути чемпіоном", — зазначив Усик.

Боксер додав, що зараз має більше часу для родини, адже більше не зобов'язаний регулярно захищати титули. Олександр і Катерина Усики разом понад два десятиліття та виховують чотирьох дітей: Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію. Через війну родина частково розділена між Україною та Іспанією. Катерина з доньками живе в Києві, а сини-підлітки Кирило і Михайло живуть в Іспанії разом з бабусею та дідусем.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп запитав Усика, чим українці відрізняються від росіян: боксер відповів без слів.