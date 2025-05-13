Женщина с самыми большими губами в мире хочет быть похожа на куклу (ФОТО)

Андреа Иванова из Болгарии привлекла внимание всего мира, когда решила изменить свое тело ради образа "живой куклы". После десятков косметических процедур Иванова стала обладательницей самых больших губ в мире, однако женщина планирует новые пластические операции по изменению внешности.

Андреа Иванова до и после увеличения губ

Андреа Иванова начала свое преобразование в 2018 году, инвестируя много денег в пластические операции и косметические процедуры. Ее целью было создать имидж, который выделял бы ее среди других людей в социальных сетях. Через несколько лет она сделала не менее 27 инъекций в губы и продолжает их увеличивать.

"Большие губы – это модно и они приносят славу", – рассказывает Андреа указывая, что именно большие губы сделали ее знаменитой.

Болгарка заявила, что ее цель состоит в превращении в живую версию куклы Bratz.

Андреа Иванова с самыми большими губами в мире

Андреа Иванова увеличила губы

Иванова активно ведет свой Instagram-аккаунт, где уже собрала более 30 тысяч подписчиков. Она утверждает, что ее внешность не только дала ей новую уверенность в себе, но и ощутимую популярность среди мужчин.

"Многие мужчины со всего мира писали мне в социальных сетях, предлагая деньги, поездки и постоянно приглашая на встречи", — сказала Иванова.

Большие губы это лишь часть изменений Андреа Ивановой. Женщина уже увеличила грудь и планирует дальнейшие вмешательства, в частности, контурную пластику лица, изменение формы подбородка и линии челюсти. Иванова отмечает, что для нее главное не цена этих косметических процедур, а их качество. Ее следующие планы состоят в обращении в клиники Германии и Турции для проведения будущих пластических операций.





Андреа Иванова изменяет свою внешность благодаря пластическим операциям

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинке Анастасии Покрищук, которая стала обладательницей крупнейших скул в мире после нескольких пластических операций.

Также "Комментарии" писали о белой женщине, которая решила стать темнокожей и переехать в Африку. Для этого ей понадобились радикальные косметические процедуры.