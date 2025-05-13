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Женщина с самыми большими губами в мире хочет быть похожа на куклу (ФОТО)

Болгарская модель Андреа Иванова заявляет, что превращается в куклу благодаря пластическим операциям.

сегодня, 10:13
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Автор:
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Slava Kot

Андреа Иванова из Болгарии привлекла внимание всего мира, когда решила изменить свое тело ради образа "живой куклы". После десятков косметических процедур Иванова стала обладательницей самых больших губ в мире, однако женщина планирует новые пластические операции по изменению внешности.

Женщина с самыми большими губами в мире хочет быть похожа на куклу (ФОТО)

Андреа Иванова до и после увеличения губ

Андреа Иванова начала свое преобразование в 2018 году, инвестируя много денег в пластические операции и косметические процедуры. Ее целью было создать имидж, который выделял бы ее среди других людей в социальных сетях. Через несколько лет она сделала не менее 27 инъекций в губы и продолжает их увеличивать.

"Большие губы – это модно и они приносят славу", – рассказывает Андреа указывая, что именно большие губы сделали ее знаменитой.

Болгарка заявила, что ее цель состоит в превращении в живую версию куклы Bratz.

Женщина с самыми большими губами в мире хочет быть похожа на куклу (ФОТО) - фото 2

Андреа Иванова с самыми большими губами в мире

Женщина с самыми большими губами в мире хочет быть похожа на куклу (ФОТО) - фото 3

Андреа Иванова увеличила губы

Иванова активно ведет свой Instagram-аккаунт, где уже собрала более 30 тысяч подписчиков. Она утверждает, что ее внешность не только дала ей новую уверенность в себе, но и ощутимую популярность среди мужчин.

"Многие мужчины со всего мира писали мне в социальных сетях, предлагая деньги, поездки и постоянно приглашая на встречи", — сказала Иванова.

Большие губы это лишь часть изменений Андреа Ивановой. Женщина уже увеличила грудь и планирует дальнейшие вмешательства, в частности, контурную пластику лица, изменение формы подбородка и линии челюсти. Иванова отмечает, что для нее главное не цена этих косметических процедур, а их качество. Ее следующие планы состоят в обращении в клиники Германии и Турции для проведения будущих пластических операций.

Женщина с самыми большими губами в мире хочет быть похожа на куклу (ФОТО) - фото 4

Андреа Иванова изменяет свою внешность благодаря пластическим операциям

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинке Анастасии Покрищук, которая стала обладательницей крупнейших скул в мире после нескольких пластических операций.

Также "Комментарии" писали о белой женщине, которая решила стать темнокожей и переехать в Африку. Для этого ей понадобились радикальные косметические процедуры.



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Источник: https://www.instagram.com/andrea88476/
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