Жизнь Михаила Поплавского кардинально изменилась: "поющий ректор" испытывает шок

В Киевском национальном университете культуры и искусства произошли изменения в руководстве: многолетний ректор Михаил Поплавский покинул пост. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины РБК-Украина.

Поплавский дважды возглавлял это заведение высшего образования, и теперь руководство университетом перейдет к новому руководителю. По информации Министерства, изменения происходят в рамках продолжающегося по всей стране процесса оптимизации сети высших учебных заведений. Заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко отмечал, что из-за этого процесса часть действующих руководителей может покинуть свои должности. Он также подчеркнул, что в соответствии с законом Украины "О высшем образовании" одно лицо не может возглавлять одно и то же заведение более двух сроков подряд.

Таким образом университет переходит на новую стадию управления, которая, по словам экспертов, будет способствовать дальнейшему развитию заведения и оптимизации внутренних процессов. В то же время, известные прецеденты двукратного возглавления КНУКиМ Поплавским подчеркивают его длительную роль в формировании академической и культурной политики университета. Теперь перед новым руководством стоит задача поддержать высокие стандарты обучения, продолжить международное сотрудничество и обеспечить эффективную работу факультетов в современных условиях.

Ранее украинские медиа уже сообщали о кадровых изменениях в КНУКиМ. Согласно обнародованной информации, временно руководство университетом было передано другому должностному лицу. На период до назначения нового постоянного ректора обязанности президента исполняет профессор кафедры гостинично-ресторанного и туристического дела Игорь Комарницкий.

Как уже писали "Комментарии", в Киевском университете культуры состоялась презентация первого в Украине образовательного приложения "Университет в смартфоне" – цифровой платформы, объединяющей все ключевые процессы обучения в единой онлайн-среде.