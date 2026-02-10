Життя Михайла Поплавського кардинально змінилося: "співочий ректор" переживає шок

У Київському національному університеті культури і мистецтв відбулися зміни у керівництві: багаторічний ректор Михайло Поплавський залишив посаду. Про це повідомили джерела в Міністерстві освіти і науки України РБК-Україна.

Фото: з відкритих джерел

Поплавський двічі очолював цей заклад вищої освіти, тож тепер керівництво університетом перейде до нового очільника. За інформацією Міністерства, зміни відбуваються у рамках процесу оптимізації мережі вищих навчальних закладів, який триває по всій країні. Заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко зазначав, що через цей процес частина чинних керівників може залишити свої посади. Він також наголосив, що відповідно до закону України "Про вищу освіту" одна особа не може очолювати один і той же заклад більше ніж два строки поспіль.

Таким чином, університет переходить на нову стадію управління, яка, за словами експертів, сприятиме подальшому розвитку закладу та оптимізації внутрішніх процесів. Водночас відомі прецеденти дворазового очолювання КНУКіМ Поплавським підкреслюють його тривалу роль у формуванні академічної та культурної політики університету. Тепер перед новим керівництвом стоїть завдання підтримати високі стандарти навчання, продовжити міжнародну співпрацю та забезпечити ефективну роботу факультетів у сучасних умовах.

Раніше українські медіа вже повідомляли про кадрові зміни у КНУКіМ. Згідно з оприлюдненою інформацією, тимчасово керівництво університетом було передано іншому посадовцю. На період до призначення нового постійного ректора обов’язки президента закладу виконує професор кафедри готельно-ресторанної та туристичної справи Ігор Комарніцький.

Як вже писали "Коментарі", у Київському університеті культури відбулася презентація першого в Україні освітнього застосунку "Університет у смартфоні" – цифрової платформи, що об’єднує всі ключові процеси навчання в єдиному онлайн-середовищі.