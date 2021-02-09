Жизнь после Белого дома: как изменилась Иванка Трамп (Фото)

Дочь 45-го президента США Дональда Трампа вместе с отцом завершила политическую карьеру. Ранее девушка занимала должность советника президента. Такой статус требовал от нее полной серьезности и делового стиля. Однако, сразу после того, как Иванка освободилась от государственной деятельности, она решила кардинально изменить свою жизнь.

Иванка Трамп после окончания политической карьеры - что изменилось. Фото: РБК

Прежде всего дочь экс-президента США переехала в теплые края, ближе к берегу океана. Там она уделяет больше времени себе и семье. Также Иванка Трамп изменила свой стиль. С деловой железной леди девушка стала яркой и легкой девочкой.

Весь свой офисный гардероб Иванка сменила на легкие пляжные сарафаны.

Недавно папарацци удалось зафиксировать девушку на балконе ее новых апартаментов. Иванка читала книгу и выглядела очень расслабленной.

О прошедшем сдержанном стиле напоминали только черные очки и подвеска с белой жемчужиной на шее.





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