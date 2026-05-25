Журналистка Осадчая блистала на Каннском фестивале: стоимость платья впечатляет

Кречмаровская Наталия
Ежегодный кинофестиваль в Каннах собрал мировые звезды. Блистала на красной дорожке и украинская журналистка Катя Осадчая.
Екатерина Осадчая. Фото из открытых источников
Блогер Harley Quinn, кто не пропускает ни одной обновки гардероба, аксессуаров, украшений украинских политиков, депутатов и должностных лиц разных уровней, медийных лиц рассказала о стоимости платья Екатерины Осадчей.
Также блогер добавила, что "Красота — это бесплатно", намекая на спор, который запустила Злата Огневич.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что гардероб народных депутатов привлекает особо пристальное внимание. Ведь с одной стороны — в Украине пятый год идет война, повышают тарифы и налоги на продажу подержанных вещей. С другой — народные депутаты повышают себе выплаты и рассказывают, что заработной платы недостаточно. Так сколько тратят на одежду народные избранники.
Блогер Harley Quinn рассказала, сколько стоит новая куртка народного депутата Николая Тищенко.
"Наш Николай Тищенко и его новая курточка от бренда Herno. Стоимость – 1072 доллара по акции", — написала блогер.
Следует отметить, что 27 марта во время часа вопросов к правительству народный депутат Алексей Гончаренко пообщался с Тищенко.
Тищенко, по словам Гончаренко, поделился откуда новая одежда: “говорит, брендов нет, они закончились еще до войны".