logo_ukra

BTC/USD

77556

ETH/USD

2125.93

USD/UAH

44.24

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Журналістка Осадча сяяла на Каннському фестивалі: вартість сукні вражає
commentss НОВИНИ Всі новини

Журналістка Осадча сяяла на Каннському фестивалі: вартість сукні вражає

Скільки коштує сукня, в якій журналістка Осадча з'явилась на Каннському фестивалі

25 травня 2026, 19:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Щорічний кінофестиваль в Каннах зібрав світових зірок. Сяяла на червоній доріжці і українська журналістка Катя Осадча. 

Журналістка Осадча сяяла на Каннському фестивалі: вартість сукні вражає

Катерина Осадча. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn, хто не пропускає жодної обновки гардероба, аксесуарів, прикрас українських політиків, депутатів та посадовців різних рівнів, медійних осіб розповіла про вартість сукні Катерини Осадчої.

“Тим часом у Каннах пройшов кінофестиваль, на який з'їхалися й наші селеби. Серед них — Катя Осадча. На ній сукня бренду Balykina. Ціна — 154 000 грн”, — написала вона. 

Журналістка Осадча сяяла на Каннському фестивалі: вартість сукні вражає - фото 2

Також блогерка додала, що “Краса — це безкоштовно”, натякаючи на суперечку, яку запустила Злата Огневич.

“Тепер висловитися на тему того, що бути красивою і вічно молодою можна безкоштовно, вийшла Катя Осадча. Сказала — і, не гаючи часу, вирушила до косметолога”, — іронічно прокоментувала блогерка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що гардероб народних депутатів привертає особливо пильну увагу. Адже з одного боку — в Україні п’ятий рік триває війна, підвищують тарифи та податки на продаж вживаних речей. З іншого — народні депутати підвищують собі виплати і розповідають що заробітної плати недостатньо. Тож скільки витрачають на одяг народні обранці.

Блогерка Harley Quinn розповіла, скільки коштує нова куртка народного депутата Миколи Тищенка.

“Наш Микола Тищенко та його нова курточка від бренду Herno. Вартість — 1072 долари по акції”, — написала блогерка.

Варто зазначити, що 27 березня під час години запитань до уряду народний депутат Олексій Гончаренко поспілкувався з Тищенком. 

Тищенко, за словами Гончаренка, поділився звідки новий одяг: “каже, брендів немає, вони закінчились ще до війни".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/harley_with_love/5923
Теги:

Новини

Всі новини