Журналістка Осадча сяяла на Каннському фестивалі: вартість сукні вражає

Щорічний кінофестиваль в Каннах зібрав світових зірок. Сяяла на червоній доріжці і українська журналістка Катя Осадча.

Катерина Осадча. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn, хто не пропускає жодної обновки гардероба, аксесуарів, прикрас українських політиків, депутатів та посадовців різних рівнів, медійних осіб розповіла про вартість сукні Катерини Осадчої.

“Тим часом у Каннах пройшов кінофестиваль, на який з'їхалися й наші селеби. Серед них — Катя Осадча. На ній сукня бренду Balykina. Ціна — 154 000 грн”, — написала вона.

Також блогерка додала, що “Краса — це безкоштовно”, натякаючи на суперечку, яку запустила Злата Огневич.

“Тепер висловитися на тему того, що бути красивою і вічно молодою можна безкоштовно, вийшла Катя Осадча. Сказала — і, не гаючи часу, вирушила до косметолога”, — іронічно прокоментувала блогерка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що гардероб народних депутатів привертає особливо пильну увагу. Адже з одного боку — в Україні п’ятий рік триває війна, підвищують тарифи та податки на продаж вживаних речей. З іншого — народні депутати підвищують собі виплати і розповідають що заробітної плати недостатньо. Тож скільки витрачають на одяг народні обранці.

Блогерка Harley Quinn розповіла, скільки коштує нова куртка народного депутата Миколи Тищенка.

“Наш Микола Тищенко та його нова курточка від бренду Herno. Вартість — 1072 долари по акції”, — написала блогерка.

Варто зазначити, що 27 березня під час години запитань до уряду народний депутат Олексій Гончаренко поспілкувався з Тищенком.

Тищенко, за словами Гончаренка, поділився звідки новий одяг: “каже, брендів немає, вони закінчились ще до війни".



