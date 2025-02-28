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Знаменитого рок-музыканта нечаянно убила его 90-летняя мать: что произошло

Участника KISS Карла Кокрана не смогли спасти после досадного ДТП

сегодня, 15:25
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Николай Лисицын

Известный американский гитарист, вокалист и автор песен группы KISS Карл Кокран погиб в трагическом ДТП. Ему было 61 год. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на полицию города Бриджуотер (США). Авария произошла 19 февраля около 7:20 утра.

Знаменитого рок-музыканта нечаянно убила его 90-летняя мать: что произошло

Карл Кокран из группы KISS погиб в автокатастрофе. Фото: из открытых источников

За рулем автомобиля находилась 90-летняя мать музыканта, Арна, а сам 61-летний Карл сидел на заднем сиденье. Из-за потери контроля над автомобилем машина врезалась в дерево. Полицейские рассказали, что женщина случайно сдала назад через двор, после чего произошло столкновение с деревом, а удар выбросил пассажира из автомобиля. Музыканта оперативно доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь. По данным полиции, мать Карла Кокрана получила легкие травмы и находится в шоковом состоянии после аварии.

После новости о трагедии участники группы KISS выразили свои соболезнования в Instagram.

"Наш друг Карл погиб в ДТП. Он был выдающимся вокалистом и гитаристом, который пережил тяжелый инсульт, но никогда не прекращал борьбу за возвращение к жизни. Он снискал любовь поклонников по всему миру благодаря своим выступлениям и оставался неисчерпаемым источником вдохновения, будучи нашим постоянным гостем в турне. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье", — написали музыканты.

Знаменитого рок-музыканта нечаянно убила его 90-летняя мать: что произошло - фото 2

Карл Кокран, уважаемая фигура в хард-роке, сотрудничал с Эйсом Фрейли, первым гитаристом Kiss, и принимал участие в знаменитых Kiss Kruises. Он был соавтором Into the Void, одной из главных песен альбома Psycho Circus (1998), и сопровождал нескольких известных артистов в турне. Его карьера, отмеченная неугасимой страстью к музыке, была прервана в 2014 году после тяжелого инсульта, от которого он с трудом восстанавливался, пишут СМИ.

Смерть музыканта вызвала волну эмоций в рок-сообществе. Группа Kiss назвала его "выдающимся певцом и гитаристом", а бывший вокалист Rainbow Джо Линн Тернер назвал его "братом, другом и незабываемым музыкальным партнером". Бывший гитарист группы Kiss Брюс Кулик вспоминал Кокрана как "гиганта с огромным сердцем". Его талант и влияние будут и дальше находить отклик в его сотрудничестве и музыкальном наследии.

Как сообщал портал "Комментарии", 7 января в возрасте 96 лет скончался известный французский политик Жан-Мари ле Пен. Днем ранее, 6 января, умер Борис Гройсман, отец бывшего украинского премьер-министра Владимира Гройсмана. Ему было 77 лет. Соболезнования политику выразили десятки известных в Украине людей.

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Источник: https://www.facebook.com/BridgewaterPD/posts/pfbid02yS7GJNmXpVcxVZTJJc2pW6e7NsXsAhxNrSFjzf7Jm9KadfYgjpPxqZNr4x6MB6rfl
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