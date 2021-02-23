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Звезда «Дивергента» объявила о помолвке с футболистом

Звезда призналась, что давно уже обручилась с любимым

сегодня, 11:40
Автор:

Светлана Шкурупий

29-летняя актриса, звезда фильмов "Дивергент" и "Виноваты звезды" Шейлин Вудли официально подтвердила, что обручилась с 37-летним игроком в американский футбол Аароном Роджерсом. Но детали будущей свадьбы раскрывать не стала.

Звезда «Дивергента» объявила о помолвке с футболистом

Шейлин Вудли / фото: geektyrant.com

Известно, что слухи о помолвке пары появились в сети уже давно, но американская звезда их никак не комментировала. Лишь в понедельник, 22 февраля, во время своего интервью призналась, что они с Аароном действительно обручились.

"Мы уже давно помолвлены. Да, мы обручились некоторое время назад, и Аарон замечательный, невероятный человек", — отметила Шейлин Вудли.

Знаменитость не любит говорить о личной жизни, поэтому детали, касающиеся помолвки и будущей свадьбы она не стала раскрывать. Лишь отметила, что познакомилась с возлюбленным в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Тогда стадионы были закрыты и массовые мероприятия запрещены, поэтому Шейлин не имела возможности наблюдать за игрой своего бойфренда. Да, и по словам актрисы, она не очень разбирается в футболе, но продолжает изучать эту игру. 

Еще звезда "Дивергента" отметила, что никогда не могла бы подумать, что свяжет свою жизнь с футболистом. Но она очень рада такому будущему, потому что очень счастлива с Аароном.

Отметим, что для актрисы и футболиста этот брак будет первым. До этого Шейлин Вудли встречалась с фиджийским регбистом Беном Волаволой, но их отношения закончились в прошлом году.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 40-летняя известная светская львица и актриса Пэрис Хилтон объявила о своей помолвке с бизнесменом Картером Реумом.


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