«Да» навсегда: 40-летняя Пэрис Хилтон впервые выходит замуж

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Светлана Шкурупий
Пэрис Хилтон (фото из открытых источников)
Известная светская львица, актриса Пэрис Хилтон, которая сегодня, 17 февраля, отмечает свое 40-летие, объявила о помолвке с возлюбленным Картером Реумом.
На своей странице в Instagram знаменитость публиковала несколько романтичных фотографий, на которых Картер делает ей предложение руки и сердца. Пэрис стоит в шикарном белом платье с откровенным разрезом до бедра, а на голове у нее красуется диадема. Жених также выбрал для такого особенного случая красивый белый костюм и белые кеды.
Отмечается, что предложение бизнесмен сделал светской львице на частном острове, в домике, который был украшен цветами.
Ее будущий муж Картер Реум также сообщил, что за последние 15 месяцев, когда они больше времени проводили вдвоем, он узнал Пэрис с другой стороны. Бизнесмен отметил, что очень счастлив, что возлюбленная согласилась стать его женой и партнером по жизни.
Известно, что светская львица и бизнесмен знакомы уже много лет, но начали романтические отношения только в прошлом году.
Напомним, что Пэрис Хилтон была помолвлена уже трижды: в 2002 году с Джейсоном Шо, в 2005 — с Парисом Лацисом и в 2017 с актером Крисом Зилком.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская знаменитость Пэрис Хилтон заморозила свои яйцеклетки, чтобы продолжить потомство. А недавно рассказала, что уже готова стать матерью разнополых двойняшек.
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