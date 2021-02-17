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Главная Новости Звезды персона «Да» навсегда: 40-летняя Пэрис Хилтон впервые выходит замуж
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«Да» навсегда: 40-летняя Пэрис Хилтон впервые выходит замуж

Пэрис Хилтон показала фото с помолвки

сегодня, 21:45
Автор:

Светлана Шкурупий

«Да» навсегда: 40-летняя Пэрис Хилтон впервые выходит замуж

Пэрис Хилтон (фото из открытых источников)

Известная светская львица, актриса Пэрис Хилтон, которая сегодня, 17 февраля, отмечает свое 40-летие, объявила о помолвке с возлюбленным Картером Реумом.

На своей странице в Instagram знаменитость публиковала несколько романтичных фотографий, на которых Картер делает ей предложение руки и сердца. Пэрис стоит в шикарном белом платье с откровенным разрезом до бедра, а на голове у нее красуется диадема. Жених также выбрал для такого особенного случая красивый белый костюм и белые кеды.

Отмечается, что предложение бизнесмен сделал светской львице на частном острове, в домике, который был украшен цветами. 

"Я сказала "да", "да" навсегда. Нет никого, с кем я бы я хотела провести вечность, кроме него", – написала Пэрис Хилтон.

Ее будущий муж Картер Реум также сообщил, что за последние 15 месяцев, когда они больше времени проводили вдвоем, он узнал Пэрис с другой стороны. Бизнесмен отметил, что очень счастлив, что возлюбленная согласилась стать его женой и партнером по жизни. 

"Она будет замечательной женой и будущей матерью", – подытожил Картер.

Известно, что светская львица и бизнесмен знакомы уже много лет, но начали романтические отношения только в прошлом году.

Напомним, что Пэрис Хилтон была помолвлена уже трижды: в 2002 году с Джейсоном Шо, в 2005 — с Парисом Лацисом и в 2017 с актером Крисом Зилком. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская знаменитость Пэрис Хилтон заморозила свои яйцеклетки, чтобы продолжить потомство. А недавно рассказала, что уже готова стать матерью разнополых двойняшек.


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Источник: https://people.com/tv/paris-hilton-engaged-to-boyfriend-carter-reum/
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