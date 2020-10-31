Звезда «Дневников вампира» запустила свой бренд одежды

Известная актриса, звезда популярного телесериала "Дневники вампира" и "H2O: Просто добавь воды" Фиби Тонкин удивила поклонников приятной новостью. Знаменитость запустила собственный бренд одежды под названием Lesjour. Об этом сообщает издание Lady.tochka.

Фиби Тонкин

Актриса призналась, что планировала это сделать еще несколько лет назад, а пандемия только поспособствовала принятию окончательного решения.

"Все началось во время карантина. Я начинала день в пижаме, переодевалась в спортивные штаны, добавляла хорошую блузку, если у меня был видеосвязь, а потом набросала поверх всего этого пальто, чтобы пойти в продуктовый магазин. Через несколько месяцев я захотела получить новую униформу — что-то достаточно шикарное для собрания Zoom, достаточно удобное, чтобы носить во время 6-часовых разгульных просмотров в постели, и довольно легкое, чтобы мне было комфортно. И так родился LESJOUR!", — поделилась Тонкин.

Главная концепция бренда — создание максимально универсальных и экологических вещей. В коллекцию вошло четыре варианта верха и два варианта брюк. Каждая вещь, сделанная из 100% возобновляемых ресурсов, будет хорошо комбинироваться с другими вещами и передавать эстетику 70-х годов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда сериала "Дневники вампира" стала мамой во второй раз.

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