kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.10.2020

BTC/USD

13778.50

ETH/USD

388.61

LTC/USD

55.34

НБУ 31.10.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Звезда «Дневников вампира» запустила свой бренд одежды
commentss НОВОСТИ Все новости

Звезда «Дневников вампира» запустила свой бренд одежды

Актриса планировала сделать это еще несколько лет назад

сегодня, 17:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Известная актриса, звезда популярного телесериала "Дневники вампира" и "H2O: Просто добавь воды" Фиби Тонкин удивила поклонников приятной новостью. Знаменитость запустила собственный бренд одежды под названием Lesjour. Об этом сообщает издание Lady.tochka.

Звезда «Дневников вампира» запустила свой бренд одежды

Фиби Тонкин

Актриса призналась, что планировала это сделать еще несколько лет назад, а пандемия только поспособствовала принятию окончательного решения.

"Все началось во время карантина. Я начинала день в пижаме, переодевалась в спортивные штаны, добавляла хорошую блузку, если у меня был видеосвязь, а потом набросала поверх всего этого пальто, чтобы пойти в продуктовый магазин. Через несколько месяцев я захотела получить новую униформу — что-то достаточно шикарное для собрания Zoom, достаточно удобное, чтобы носить во время 6-часовых разгульных просмотров в постели, и довольно легкое, чтобы мне было комфортно. И так родился LESJOUR!", — поделилась Тонкин.

Главная концепция бренда — создание максимально универсальных и экологических вещей. В коллекцию вошло четыре варианта верха и два варианта брюк. Каждая вещь, сделанная из 100% возобновляемых ресурсов, будет хорошо комбинироваться с другими вещами и передавать эстетику 70-х годов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда сериала "Дневники вампира" стала мамой во второй раз.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ