Звезда «Друзей» поделилась редким фото с бойфрендом

56-летняя известная актриса, звезда ситкома "Друзья" Кортни Кокс показала редкие фотографии со своим возлюбленным Джонни Макдейдом.

Кортни Кокс (фото из открытых источников)

На своей странице в Inatagram знаменитость опубликовала несколько трогательных снимков и поздравила своего бойфренда с ирландским национальным праздником — Днем Святого Патрика, который отмечается 17 марта. Кортни написала, что очень скучает по своему любимому ирландцу и его семье.

Летом 2020 года звезда "Друзей" рассказала, что из-за пандемии коронавирусной инфекции они с 44-летним музыкантом долго не виделись, но регулярно созванивались по Zoom. Неизвестно, состоялась ли долгожданная встреча влюбленных, однако сейчас они также переживают разлуку.

Кортни поделилась с подписчиками милым селфи, на котором позирует вместе с любимым, а также опубликовала фотографию, где он сидит сам в уютной гостиной. Еще актриса поделилась с 10-миллионной аудиторий снимком семьи своего бойфренда. Судя по всему, она с ними очень сдружилась.

Отметим, что актриса Кортни Кокс была замужем за Дэвидом Аркеттом, от которого родила дочь Коко Райли Аркетт. Однако в 2010 году пара объявила о своем расставании, а в 2013 они окончательно развелись. В том же году звезда "Друзей" начала встречаться с музыкантом Джонни Макдейдом. В 2014 году они объявили о помолвке. Спустя пять лет разорвали ее, хотя по-прежнему состоят в отношениях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что папарацци удалось впервые сфотографировать лицо трехлетней дочери звезды телесериала "Дневники вампира" Иэна Сомерхолдера и его супруги Никки Рид.

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