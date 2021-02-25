Как выглядит дочь звезды «Дневников вампира» (ФОТО)

Популярный актер, звезда молодежного телесериала "Дневники вампира" Иэн Сомерхолдер и его супруга Никки Рид являются одной из самых скрытных пар Голливуда. Они предпочитают не афишировать личную жизнь и скрывают в социальных сетях лицо своей дочери.

Иэн Сомерхолдер (фото из открытых источников)

Но недавно папарацци удалось заснять счастливое семейство во время прогулки по Малибу. И на кадр впервые попало лицо трехлетней малышки Боди, которая держала за руку маму и мыло улыбалась. Актер вместе с супругой и дочерью отправились за покупками в продуктовый магазин и наслаждались приятной погодой.

Когда снимки дочери звезды "Дневников вампира" попали в сеть, поклонники сериала сразу же начали сравнивать, на кого больше похожа девочка, но так и не пришли к единому мнению. Большинство пользователей были в восторге от Боди и отметили, что девочка очень милая.

Фото: Legion-Media

Отметим, что Иэн Сомерхолдер старается избегать вопросов о семейной жизни и своем первенце, как и его супруга Никки Рид, но в одном из интервью она отметила, что материнство ей дается нелегко. Актрисе приходится откладывать свою работу и дела на ночь, а весь день посвящать заботе о малышке.

Напомним, что звезда "Дневников вампира" Иэн Сомерхолдер начал встречаться с Никки Рид в 2014 году, а спустя год пара официально стала мужем и женой. В июле 2017 года у актеров родилась дочка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в декабре 2020 года актриса Кэндис Аккола, которая сыграла в телесериале "Дневники вампира" Кэролайн Форбс, во второй раз стала мамой. На свет появилась девочка, которую Кэндис вместе с супругом назвали Джозефина.

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