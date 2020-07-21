Звезда «Друзей» рассказал, какую фразу ему чаще всего кричат фанаты

Актер Дэвид Швиммер, который получил мировую известность благодаря роли Росса Геллера в культовом ситкоме "Друзья" рассказал, какую фразу ему чаще всего кричат поклонники, а также раскрыл подробности выхода спецвыпуска сериала.

Недавно актер в онлайн-режиме пообщался с американским ведущим Джимми Фэллоном и рассказал ему, что съемочный процесс спецвыпуска "Друзей" был приостановлен из-за пандемии коронавируса, но в ближайшее время киностудия планирует возобновить работу над проектом. Актер признался, что для зрителей они подготовили множество сюрпризов.

Также Дэвид рассказал, что поклонников ситкома до сих пор интересует любовная линия его персонажа Росса Геллара с Рэйчел Грин, которую сыграла Дженнифер Энистон. Фанаты спорят на счет того, был ли у героев на самом деле "перерыв". Речь идет о серии третьего сезона, в которой Рос и Рэйчел сильно поругались, и она предложила ему взять в отношениях перерыв, после этого Росс пошел в бар, где сильно напился и переспал с другой женщиной.

Актер рассказал, что поклонники разделились на два лагеря. Одни поддерживают Росса в этой ситуации, а другие стали на сторону Рэйчел. И эта тема стала настолько популярной, что знаменитую фразу героя: "У нас был перерыв" Швиммер чаще всего слышит от своих поклонников.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда сериала "Друзья" Лиза Кудроу поделилась редким фото с сыном.

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