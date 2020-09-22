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Звезда фильма «Ла-Ла-Ленд» ждет первенца

Официально свое новое положение звезда не подтверждает

сегодня, 15:25
Автор:

Светлана Шкурупий

В мае 2020 года в сети появилась информация, что голливудская звезда Эмма Стоун тайно вышла замуж за своего возлюбленного Дэйва МакГэри. А недавно папарацци застали пару на прогулке в Лос-Анджелесе. На фотографиях, опубликованных на странице gossipofff в Instagram, сложно не заметить округлившийся животик знаменитости.

Звезда фильма «Ла-Ла-Ленд» ждет первенца

Звезда фильма "Ла-Ла-Ленд" старается держать свою личную жизнь подальше от общественности, поэтому свое новое положение официально не подтверждает. Для прогулки по городу актриса выбрала мешковатый комбинезон, который подчеркивал ее округлившийся животик, а также белую кофточку и такого же цвета кепку.  

Пользователи сети сразу же отреагировали на новость и без всяких сомнений заявили, что знаменитость точно беременна. Фанаты актрисы отметили, что из нее получиться очень хорошая мама.

К слову, для Эммы Стоун и ее возлюбленного это будет первый ребенок.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что к материнству готовится и племянница Джулии Робертс, звезда фильма "Нерв" Эмма Роберт. Актриса официально подтвердила, что станет мамой мальчика. 


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