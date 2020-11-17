Звезда Гарри Поттера побил рекорд в Инстаграме

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Диденко Светлана
Любимому актеру миллионов хватило нескольких часов, чтобы привлечь к своей странице миллион человек.
Фото: zik.ua
Британский актер побил рекорд сэра Дэвида Аттенборо по скорости достижения 1 млн подписчиков в Instagram. На момент написания новости на странице актера зафиксировано 3,3 миллиона подписчиков.
Недавно актер, известный всему миру как рыжеволосый Рон Уизли, зарегистрировался в социальной сети Instagram и выставил первую фотографию с дочкой. Он достиг миллионной отметки за 4 часа и одну минуту, что на 43 минуты быстрее, предыдущего рекордсмена. Сэра Дэвид, известный теведучий-натуралист канала BBC, присоединился к соцсети в сентябре и уже потерял титул рекордсмена.
Стоит вспомнить хронологию владельцы рекордов в Instagram по скорости достижения 1 млн подписчиков:
• Руперт Гринт — 4 часа 1 минута (ноябрь 2020).
• Сэр Дэвид Аттенборо — 4 часа 44 минуты (сентябрь 2020).
• Дженнифер Энистон — 5 часов 16 минут (октябрь 2019).
• Герцог и герцогиня Сассекские — 5часов 45 минут (апрель 2019).
• Кан Даниэль, звезда K-Pop — 11 3часов 6 минут (январь 2019).
• Папа Франциск — 12 часов (март 2016).
• Дэвид Бекхэм — 24 часа (май 2015).
Напомним, "Комментарии" сообщали, что в Instagram и Facebook появится долгожданная функция.
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